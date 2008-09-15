حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نخستین جشنواره شعر استانی دفاع مقدس با موضوعات دفاع مقدس، شهید و شهادت، لیالی قدر و آزاد در این شهرستان برگزار می شود.



وی افزود: شاعران علاقمند به شرکت در این جشنواره تا 31 شهریورماه سال جاری مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره شعر استانی دفاع مقدس واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان ارسال کنند.



فدایی با بیان اینکه جشنواره شعر دفاع مقدس ششم مهرماه سال جاری همزمان با هفته دفاع مقدس در سالن مهر جمعیت هلال احمر شهرستان دلیجان برگزار می شود، گفت: در این جشنواره از صاحبان اشعار برگزیده با اهداء لوح و جوایزی تقدیر به عمل می آید.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره را حفظ ارزش های دفاع مقدس و همچنین شناسایی، حمایت و تقویت شعرای ادبیات پایداری در استان مرکزی است.



