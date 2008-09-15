۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۵

لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا فردا آغاز می‌شود/ رقابت از لندن تا مارسی

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از فردا (سه شنبه) با برگزاری هشت بازی در گروه‌های چهارگانه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت 32 تیم برتر اروپا از فردا آغاز می شود تا از دل جنگ آنها پنجاه و چهارمین قهرمان قاره سبز بیرون آید. از بازی‌های حساس فردا شب می توان به بازی چلسی - بوردو در گروه A اشاره کرد که در ورزشگاه استامفورد بریج برگزار می شود. این بازی نخستین آزمون اروپایی چلسی با اسکولاری است که می تواند سرنوشت نایب قهرمان اروپا در مسابقات فصل جاری را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.

از دیگر بازیهای حساس فردا تقابل مارسی و لیورپول است که از گروه D و در ورزشگاه "لوودروم" شهر مارسی برگزار می شود. شاگردان بنیتس پس از برتری مقابل منچستریونایتد روحیه ای مضاعف یافته اند و به آغاز خوب در لیگ قهرمانان اروپا در بندر مارسی می اندیشند.

سه شنبه - 26/6/87
گروه A
* چلسی انگلستان - بوردو فرانسه
* آاس رم ایتالیا - کلاج رومانی

گروه B
* پاناتینایکوس یونان - اینترمیلان ایتالیا
* وردربرمن آلمان - آنورتوسیس فاماگوستاقبرس

گروه C
* اف ث باسل سوئیس - شاختاردونتسک اوکراین
* بارسلونا اسپانیا - اسپورتینگ لیسبون

گروه D
* پی اس وی آیندهوون - اتلتیکومادرید اسپانیا
* مارسی فرانسه - لیورپول اسپانیا

