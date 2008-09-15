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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

55 میلیون متر از اراضی ملی روستای گردشگری زیارت سنددار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان گفت: برای بیش از 55 میلیون و 726 هزار مترمربع از منابع ملی منطقه زیارت در شهرستان گرگان سند مالکیت صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید جعفرمفیدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت اراضی ملی این استان افزود: این سند مالکیت تحت پلاک ‪ ۸۲۵‬فرعی از یک اصلی بخش چهار صادر و تقدیم اداره کل منابع طبیعی استان گلستان شده است. 

وی اظهار داشت: روستای زیارت از روستاهای گردشگری استان است و صدور سند در صیانت از اراضی ملی نقش موثر دارد.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گلستان گفت: صدور سند مالکیت برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها گام مثبت به شمار می آید.

احمد فاضلیان افزود: این اقدام طرح ازشمندی است و به عنوان باقی الصالحات در خاطره تاریخ و اذهان مردم طبیعت دوست استان گلستان باقی خواهد ماند.

وی اظهار داشت: این طرح در حفظ منابع ملی روستای توریستی و گردشگری زیارت بسیار مهم است.

‌روستای زیارت با جاذبه های گردشگری فراوان در جنوب شهر گرگان واقع شده است.

کد مطلب 750072

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