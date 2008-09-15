55 میلیون متر از اراضی ملی روستای گردشگری زیارت سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید جعفرمفیدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت اراضی ملی این استان افزود: این سند مالکیت تحت پلاک ‪ ۸۲۵‬فرعی از یک اصلی بخش چهار صادر و تقدیم اداره کل منابع طبیعی استان گلستان شده است.

وی اظهار داشت: روستای زیارت از روستاهای گردشگری استان است و صدور سند در صیانت از اراضی ملی نقش موثر دارد.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گلستان گفت: صدور سند مالکیت برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها گام مثبت به شمار می آید.

احمد فاضلیان افزود: این اقدام طرح ازشمندی است و به عنوان باقی الصالحات در خاطره تاریخ و اذهان مردم طبیعت دوست استان گلستان باقی خواهد ماند.

وی اظهار داشت: این طرح در حفظ منابع ملی روستای توریستی و گردشگری زیارت بسیار مهم است.

‌روستای زیارت با جاذبه های گردشگری فراوان در جنوب شهر گرگان واقع شده است.

