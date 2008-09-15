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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۳

‌28 ه‍ز‌ار د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز ک‍لاس‌ ‌اول‍‍ی ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌آم‍‍اده‌ ح‍ض‍ور در م‍د‌ارس‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دب‍ی‍ر س‍ت‍‍اد پ‍روژه‌ م‍‍ه‍ر ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ گفت: 28 ه‍ز‌ار د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز ک‍لاس‌ ‌اول‍‍ی ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌آم‍‍اده‌ ح‍ض‍ور در م‍د‌ارس‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

احمد فرهادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ‌ای‍ن‌ د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ در ق‍‍ال‍ب‌ جشن ش‍ک‍وف‍ه‌ ‌ه‍‍ا، روز 26 ش‍‍ه‍ری‍ورم‍‍اه‌ م‍ص‍‍ادف‌ ب‍‍ا ولادت‌ ب‍‍ا س‍‍ع‍‍ادت‌ ‌ام‍‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍‍ی(ع)‌ ‌اول‍ی‍ن‌ روز ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ خ‍ود ر‌ا ت‍ج‍رب‍ه‌ خ‍و‌ا‌ه‍ن‍د ک‍رد.

و‌ی‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌: ت‍م‍‍ام‍‍ی‌ ‌ام‍ک‍‍ان‍‍ات‌ و ت‍ج‍‍ه‍ی‍ز‌ات‌ م‍د‌ارس‌ ب‍ر‌ا‌ی ح‍ض‍ور ‌ای‍ن‌ ق‍ش‍ر ن‍ی‍ز ‌آم‍‍اده‌ ‌اس‍ت‌ و ت‍م‍‍ام‌ ت‍لاش‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ب‍‍ازگ‍ش‍‍ای‍‍ی‌ م‍طل‍وب‌ و ‌آ‌غ‍‍از ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ب‍ه‌ ک‍‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت.

دب‍ی‍ر س‍ت‍‍اد پ‍روژه‌ م‍‍ه‍ر ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌‌ یادآور شد: سال گذشته 29 ‌ه‍ز‌ار و 800 د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز ک‍لاس‌ ‌اول‍‍ی‌ در ج‍ش‍ن‌ ش‍ک‍وف‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ح‍ض‍ور د‌اش‍ت‍ن‍د.

ف‍ر‌ه‍‍ادپ‍ور گ‍ف‍ت: ‌ام‍س‍‍ال‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍ش‌ ‌از 32 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ‌از ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ان‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ب‍‍ا ‌ای‍ن‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ د‌ارن‍د.

د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ام‍س‍‍ال‌ در ب‍ی‍ش‌ ‌از چ‍‍ه‍‍ار ‌ه‍ز‌ار ‌آم‍وزش‍گ‍‍اه‌ م‍ش‍‍غ‍ول‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍‍ی ش‍ون‍د.

کد مطلب 750076

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