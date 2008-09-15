به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه و مورگان چانگیرای امروز توافقنامه تقسیم قدرت را امضاء کردند.

بعد از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه، در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور رابرت موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.

همچنین توافق شده است رابرت موگابه رئیس جمهورباقی بماند و دو معاون اول تشریفاتی داشته باشد و مورگان چانگیرای رهبر مخالفان نخست وزیر و دو معاون داشته باشد.

در این حکومت ائتلافی مخالفان در اختیار گرفتن پلیس در کنار کنترل ارتش توسط حزب حاکم را پیشنهاد داده اند، که هنوز خبری درباره چگونگی تقسیم قوای نظامی بین دو جناح منتشر نشده است.

مذاکرات دو طرف برای تقسیم قدرت که هفته ها طول کشیده و با میانجیگری آفریقای جنوبی انجام شده فردا با امضای توافقنامه دولت ائتلافی به پایان خواهد رسید.

این مذاکرات پس از آن انجام شد که رهبران دو حزب حاکم زانو پی اف و حزب مخالف دولت جنبش تغییرات دموکراتیک نتوانستند در دو دوره انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور این کشور به نتیجه برسند و هر کدام دیگری را به تقلب محکوم کرد.



