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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

پارسانیا به مهر خبر داد:

ورود 10 محموله گندم وارداتی به ظرفیت 550 هزار تن

ورود 10 محموله گندم وارداتی به ظرفیت 550 هزار تن

معاون وزیر بازرگانی گفت: تاکنون 10 محموله گندم وارداتی در مجموع به ظرفیت 550 هزار تن از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شده است.

مجید پارسانیا در گفتگو با مهر در خصوص محموله های وارداتی گندم به کشور گفت: تا روز گذشته 10 محموله حامل گندم های خریداری شده ایران از کشورهای مختلف، وارد کشور شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس ده کشتی در بنادر امام خمینی، بندر عباس و چابهار تخلیه شده که شامل محموله های گندم وارداتی ایران از مبدا کشورهای اروپایی و کاناد بوده است.

وی تصریح کرد: از حیث ظرفیت نیز این محموله ها 550 هزار تن گندم را وارد کشور کرده اند. پارسانیا گفت: قرارداد واردات مابقی محموله های گندم تا سقف 5 میلیون تن منعقد و عملیات خرید  آنها انجام شده است به نحوی که اظهارات گذشته مبنی بر ورود ماهانه 1 میلیون تن گندم به کشور محقق شود.

به گزارش مهر، محمدرضا جهانسوز معاون وزیرجهاد کشاورزی نیز پیش بینی کرده است که در سال زراعی جاری حدود 8 تا 9 میلیون تن گندم در کشور تولید شود.

کد مطلب 750086

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