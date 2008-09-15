ورود 10 محموله گندم وارداتی به ظرفیت 550 هزار تن

مجید پارسانیا در گفتگو با مهر در خصوص محموله های وارداتی گندم به کشور گفت: تا روز گذشته 10 محموله حامل گندم های خریداری شده ایران از کشورهای مختلف، وارد کشور شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس ده کشتی در بنادر امام خمینی، بندر عباس و چابهار تخلیه شده که شامل محموله های گندم وارداتی ایران از مبدا کشورهای اروپایی و کاناد بوده است.

وی تصریح کرد: از حیث ظرفیت نیز این محموله ها 550 هزار تن گندم را وارد کشور کرده اند. پارسانیا گفت: قرارداد واردات مابقی محموله های گندم تا سقف 5 میلیون تن منعقد و عملیات خرید آنها انجام شده است به نحوی که اظهارات گذشته مبنی بر ورود ماهانه 1 میلیون تن گندم به کشور محقق شود.

به گزارش مهر، محمدرضا جهانسوز معاون وزیرجهاد کشاورزی نیز پیش بینی کرده است که در سال زراعی جاری حدود 8 تا 9 میلیون تن گندم در کشور تولید شود.

