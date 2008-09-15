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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۵۱

سه تن مواد مخدر در شرق کشور کشف شد

سه تن مواد مخدر در شرق کشور کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم(ص) شرق کشور اظهار داشت: سه تن و 23 کیلوگرم تریاک طی دو روز گذشته در شرق کشور کشف شد.

سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، رزمندگان سلحشور قرارگاههای فتح، فجر و نصر با همکاری خوب مردم و کسب خبر مبنی بر فعالیت اشرار در شرق کشور و اینکه قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از آن سوی مرز و معابر صعب العبور، وارد  داخلی کشور کنند، سریعاً وارد عمل شده و اقدامات گسترده اطلاعاتی عملیاتی را آغاز کردند.

وی افزود: رزمندگان این قرارگاه با حضور در مناطق ذکر شده با انجام چند عملیات با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر درگیر شده و آنان را زمین گیر کردند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم(ص) شرق کشور خاطرنشان کرد: طی این عملیات، سه تن و 23 کیلوگرم تریاک به همراه مقادیری سلاح و مهمات کشف، تعدادی از اشرار کشته و مجروح، 50 نفر از اشرار مسلح دستگیر و پنج دستگاه خودرو آنان نیز توقیف شد .

کد مطلب 750101

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