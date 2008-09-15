سه تن مواد مخدر در شرق کشور کشف شد

سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، رزمندگان سلحشور قرارگاههای فتح، فجر و نصر با همکاری خوب مردم و کسب خبر مبنی بر فعالیت اشرار در شرق کشور و اینکه قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از آن سوی مرز و معابر صعب العبور، وارد داخلی کشور کنند، سریعاً وارد عمل شده و اقدامات گسترده اطلاعاتی عملیاتی را آغاز کردند.

وی افزود: رزمندگان این قرارگاه با حضور در مناطق ذکر شده با انجام چند عملیات با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر درگیر شده و آنان را زمین گیر کردند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم(ص) شرق کشور خاطرنشان کرد: طی این عملیات، سه تن و 23 کیلوگرم تریاک به همراه مقادیری سلاح و مهمات کشف، تعدادی از اشرار کشته و مجروح، 50 نفر از اشرار مسلح دستگیر و پنج دستگاه خودرو آنان نیز توقیف شد .