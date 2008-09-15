نخستین نشست مطبوعاتی پورمحمدی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی که به عنوان وزیر سابق کشور در دولت نهم مشغول به خدمت بود پس از برکناری از این سمت با حکم آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.

پیش از پور محمدی حجت الاسلام محمد نیازی، عهده دار سمت ریاست سازمان بازرسی بود که در تاریخ 12 تیرماه سال جاری با حکم رئیس قوه قضائیه به عضویت دیوان عالی کشور درآمد ومصطفی پور محمدی جایگزین وی در سازمان بازرسی کل کشور شد.

گفتنی است پورمحمدی پس از انتصاب به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور درپاسخ به درخواست مصاحبه خبرنگاران اعلام کرده بود که تا زمانی که با وظایف خود در این سازمان آشنا نشود، گفتگویی با خبرنگاران نخواهد داشت.