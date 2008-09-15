اجرای 63 طرح مهندسی رودخانه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد ظهر دوشنبه در جمع مدیران امور منابع آب شهرهای استان در ساری میزان اعتبار تخصیصی امسال برای اجرای این طرح را 56 میلیارد و550 میلیون ریال بیان کرد.

وی بر لزوم اجرای طرحهای زودبازده و واگذاری این طرحها به امور منابع آب شهرستان ها تاکید کرد.

واحد یادآورشد: با توجه به شروع فصل زراعی جدید باید تلاش شود تا طرحهای تامین آب در مازندران هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

به گفته وی، براساس پیش بینیها و با توجه به ذخایر موجود منابع آب، سال آینده نیز همانند امسال با خطر بحران کم آبی مواجه خواهیم بود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران بر لزوم استفاده بهینه از تمامی امکانات و همکاری بیشتر دستگاهها به منظور مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی و مدیریت بهینه منابع آب تاکید کرد.

واحد با اشاره به راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی بر آبگیری به موقع تاسیسات آبی از جمله سدها و آب بندانها، هدایت آب رودخانه ها به اراضی کشاورزی با هدف تغذیه سفره آبهای زیرزمینی و مرطوب نگهداشت خاک به عنوان یک منبع آبی و اطلاع رسانی مناسب به مسئولان و مردم تاکید کرد.