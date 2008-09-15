به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فاروق مصطفی از هنرمندان هنرهای تجسمی 48 تابلوی خود را در مرکز فرهنگی قاهره به نمایش در آورده است که با توجه امت اسلام به امنیت و صلح به برگزاری این نمایشگاه اقدام کرده است.

زنی که برای اهانت به حضرت محمد (ص) گریه می‌کند، گلدسته‌ها و قبه‌های تزیین شده که به دوران فاطمی باز می‌گردد، هجرت حضرت محمد(ص)، فریضه حج مسلمانان در عرفات، رمی جمرات، تابلوی خانه خدا و مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجدالاقصی و غار حرا از دیگر تابلوهای این نمایشگاه به شمار می‌روند.

پاسخگویی به کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به حضرت محمد (ص) و همچنین اهتمام به سنت نبوی منجر به برگزاری این نمایشگاه شده است تا همگان به دین و سنت نبوی تمسک جویند.

این نمایشگاه که تا 29 شهریور ادامه دارد، تصاویری مربوط به تاریخ و تمدن اسلام را نمایش می‌دهد که برخی از آنها دربرگیرنده معماری اسلامی طی دورانهای مختلف است.