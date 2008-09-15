متکی و اشتاین مایر امشب در برلین دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه خبر داد که منوچهر متکی و فرانک والتر اشتاین مایر در ساعت 21 امشب به وقت تهران در ساختمان وزارت خارجه آلمان در برلین با هم دیدار خواهند کرد.

این درحالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار عصر امروز گزارش جدیدی درباره وضعیت برنامه هسته ای ایران منتشر کند.

متکی روز شنبه نیز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد.

این گزارش پس از گفتگوهای مکرر " اولی هاینونن" معاون " محمد البرادعی" مدیر کل آژانس و مقامهای ایرانی در ماه آگوست در تهران منتشر می شود.

پیشتر نیز منابع دیپلماتیک گفته بودند که گزارش آتی محمد البرادعی از ادامه روند فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران طبق برنامه از پیش اعلام شده و همچنین ، ادامه همکاری های ایران و آژانس حکایت خواهد داشت .

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دوازده گزارش پیشین خود از فعالیت های هسته ای ایران همواره بر صلح آمیز بودن این فعالیت ها مهر تایید زده است .

از سوی دیگر، " ملیسا فلمینگ" سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: تمامی مواد هسته ای موجود در تاسیسات فراوری اورانیوم اصفهان تحت کنترل و نظارت آژانس قرار دارد.

