پنجمین قهرمانی والیبال نشسته ایران در پارالمپیک / کسب سومین مدال طلا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، رقابت دو تیم ایران و بوسنی برای تصاحب عنوان قهرمانی و مدال طلای والیبال نشسته سیزدهمین دوره بازی های پارالمپیک دقایقی پیش در سالن کشاورزی شهر پکن با برتری 3 برصفر تیم ملی ایران به پایان رسید.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران که از حمایت بی دریغ تماشاگران حاضردر سالن برگزاری مسابقه بهره مند بودند در سه گیم متوالی با نتایج (25 بر22)، (25 بر 18) و (25 بر22) حریف بوسنیایی خود را که در پارالمپیک 2004 آتن مانع از قهرمانی آنها شده بود، با شکست مواجه کردند.

این دومین شکست تیم ملی والیبال نشسته بوسنی مقابل ایران طی شش ماه گذشته است. ایران درمسابقات جام بین قاره ای که در مصر برگزار شد با غلبه بر بوسنی جام قهرمانی اولین دوره این بازی ها را از آن خود کرده بود.

تیم ملی والیبال نشسته ایران که هرچهار دیدار گذشته خود در بازی های پارالمپیک 2008 پکن را با پیروزی 3 بر صفر مقابل ژاپن، برزیل، مصر (مرحله مقدماتی) و روسیه (مرحله نیمه نهایی) پشت سر گذاشته بود در فینال پارالمپیک 2000 سیدنی نیز موفق به شکست بوسنی و دست یابی به مدال طلا شده بود.

دیدار حساس تیم های والیبال نشسته ایران و بوسنی با قضاوت "ویکتور فلدشتین" از اوکراین و "یانکو پکفنیک" از اسلوونی به عنوان داوران اول و دوم برگزار شد.

قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در این دوره از بازی های پارالمپیک 2008 پکن پنجمین قهرمانی والیبال نشسته ایران در این مسابقات محسوب می شود.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در پارالمپیک های 1988 سئول، 1992 بارسلونا، 1996 آتلانتا و 2000 سیدنی به ترتیب با غلبه بر هلند (دو دوره متوالی)، نروژ و بوسنی به مقام قهرمانی دست یافته بود. ملی پوشان والیبال نشسته کشورمان در پارالمپیک 2004 آتن با متحمل شدن شکست مقابل بوسنی به مدال نقره اکتفا کردند.

مدال طلای تیم ملی والیبال نشسته نهمین مدال و سومین نشان طلای کاروان ورزش ایران در بازی های پارالمپیک 2008 پکن محسوب می شود.

پیش از این کاوران ورزشی ایران توسط حمزه محمدی و جواد حردانی در رشته های وزنه برداری و پرتاب دیسک صاحب دو مدال طلا شده بود.

همچنین سعید رحمتی (جودو)، علی محمد یاری (پرتاب دیسک)، مجید فرزین (وزنه برداری) عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه) و علی حسینی (وزنه بردرای) نیز به مدال نقره سیزدهمین دوره بازی های پارالمپیک پکن دست یافته بودند. ضمن اینکه حردانی مدال برنز رقابت های پرتاب نیزه را به نام خود ثبت کرده بود.