تدوین آیین نامه بکارگیری استادان بازنشسته بالای 70 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در مراسم افطار و در جمع استادان نمونه کشوری با بیان این خبر افزود: در این ستاد که هفته آینده تشکیل می شود تلاش خواهد شد از تجارب گرانسنگ استادان بازنشسته در پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه های علمی کشور استفاده شود.

دکتر زاهدی از استادان به عنوان طلایه داران نخبگان جوان کشور یاد کرد و گفت: در سال نوآوری و سالهای گذشته، نوآوری هایی که در عرصه پزشکی، هسته ای و ...در کشور صورت پذیرفته مدیون هدایتهای روشنگرانه استادان مجرب کشور است و باید طی برنامه ای جامع و اساسی از این استادان در حوزه پژوهش استفاده مطلوب صورت گیرد.

وی افزود: علم و علم آموزی در دین اسلام مورد تاکید فراوان بوده و در هیچ زمانی بازنشستگی در علم معنا و مفهوم نداشته و ندارد و به دلیل مقررات اداری عنوان بازنشستگی به کار برده می شود. ما نهایت سعی مان را به کار خواهیم برد تا بازنشستگی پایان کار علمی - پژوهشی استادان محسوب نشود و در عرصه پژوهشی و هدایت دانشجویان به سمت و سوی تعالی تلقی شود.

در این مراسم استادان نمونه کشور در سالهای متمادی به بیان برخی مشکلات و راهکارهای عملیاتی ساختن نحوه بکارگیری استاد بازنشسته بالای 70 سال پرداختند.