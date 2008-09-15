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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

پنج هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد زنجان هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی(ره) استان زنجان گفت: پنج هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر یتیم تحت پوشش خدمات کمیته امدا امام خمینی(ره) در استان زنجان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری در بعد از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران در ملل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان افزود: در حال حاضر تعداد سه هزار و 235  ‬نفر از یتیمان تحت پوشش این نهاد دارای حامی هستند.

وی به اجرای طرح "مفتاح الجنه" در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح مسئولان دستگاههای مختلف با حضور در منازل افراد تحت پوشش کمیته امداد از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شده و نسبت به رفع آنها در حد ممکن اقدام می‌کنند.

پورجعفری مقاوم و بهسازی مسکن مددجویان را از دیگر برنامه‌های در دست اجرای کمیته امداد امام خمینی(ره) دانست و افزود: طی سه سال اخیر یک هزار و 650‬واحد مسکونی مددجویان این استان مقاوم و بهسازی شده است.

وی، میزان تسهیلات پرداختی برای هر واحد مسکونی به مددجویان این نهاد را 75 ‬میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد: سقف پرداخت این میزان تسهیلات برای اماکن مسکونی آزاد است.

وی، تعداد افراد تحت پوشش این نهاد در استان زنجان را 51 ‬هزار  و 331 ‬نفر عنوان کرد و گفت: افراد تحت حمایت این کمیته به صورت مستمر از ‪ ۳۶‬برنامه‌ی مختلف این نهاد بهره‌مند می‌شوند و سالانه ‪ ۴۰‬هزار نفر نیز به صورت غیرمستمر از خدمات موردی این نهاد استفاده می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) با عنوان این که انفاق و دستگیری از نیازمندان یک فطرت الهی است گفت: جذب اعتماد و اطمینان مردم یک سرمایه عظیم برای امداد است و یکی از برنامه های اصلی این نهاد هضم اعتماد مردم نیازمند و شناسایی مردم بی بضاعت با توجه به اینکه شان و منزلت شان حفظ شود.

کد مطلب 750150

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