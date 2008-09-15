واحدهای مسکونی 200 روستای گلستان ارزیابی و نمونه گیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی زمانی نژاد، ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در زمینه این طرح افزود: در این طرح از پنج هزار و ‪ ۵۷۴‬ واحد روستایی در ‪ ۱۱‬شهرستان با به کارگیری ‪ ۲۴‬نیروی کارشناس، آمارگیر و بازبین نمونه گیری می شود.

وی با بیان اینکه این روستاها بر اساس جمعیت، شرایط اقلیمی و اقتصادی انتخاب شده‌ اند، ساماندهی وضعیت سکونت در سکونتگاه های روستایی، توسعه مسکن متناسب با نیاز، طراحی خوب و ساخت اصولی مسکن را از اهداف مهم این طرح اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بیشتر اطلاعات جمع ‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران ویژگیهای فنی و تخصصی واحدهای مسکونی روستایی را ندارد.

به گفته زمانی نژاد در این طرح وضعیت اقتصادی، اجتماعی روستاها، تعداد خانه‌های دارای زیربنا، عرصه، تعداد اتاقها و کیفیت مصالح ساختمانی مشخص و در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: جبران کمبود اطلاعات و ارائه آمار و اطلاعات جامع و به هنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن روستاهای کشور در مقاطع زمانی کوتاه مدت را از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

طرح شناخت ویژگیهای مسکن روستایی از بیستم مهر ماه سال جاری به مدت یک ماه در این گلستان اجرا می‌شود.

56 درصد جمعیت بیش از یک میلیون و 600 هزار نفری گلستان در روستاها به سر می برند.