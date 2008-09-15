  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۳

26 هزار یورو جایزه بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه

در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 26 هزار یورو جایزه نقدی به برگزیدگان بخش بین‌الملل اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد در این دوره برای برگزیدگان مسابقه بین‌الملل، بخش ویژه آسیا (جلوه‌گاه شرق)، در جستجوی حقیقت و ملل مسلمان (قلمرو سبز) جایزه نقدی 26 هزار یورویی در نظر گرفته شده است.

در بخش مسابقه بین‌الملل تندیس جشنواره و سه هزار یورو به بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند، بهترین پویانمایی و بهترین فیلم تجربی و پنج هزار یورو به عنوان جایزه بزرگ این بخش به بهترین فیلم به معنای مطلق اهدا می‌شود. در بخش مسابقه آسیا، در جستجوی حقیقت و ملل مسلمان هم هر کدام از برگزیدگان سه هزار یورو جایزه می‌گیرند.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در بخش‌های ملی و بین‌الملل و جنبی از 22 تا 27 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 750159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها