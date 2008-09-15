به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد در این دوره برای برگزیدگان مسابقه بین‌الملل، بخش ویژه آسیا (جلوه‌گاه شرق)، در جستجوی حقیقت و ملل مسلمان (قلمرو سبز) جایزه نقدی 26 هزار یورویی در نظر گرفته شده است.

در بخش مسابقه بین‌الملل تندیس جشنواره و سه هزار یورو به بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند، بهترین پویانمایی و بهترین فیلم تجربی و پنج هزار یورو به عنوان جایزه بزرگ این بخش به بهترین فیلم به معنای مطلق اهدا می‌شود. در بخش مسابقه آسیا، در جستجوی حقیقت و ملل مسلمان هم هر کدام از برگزیدگان سه هزار یورو جایزه می‌گیرند.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در بخش‌های ملی و بین‌الملل و جنبی از 22 تا 27 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.