بانک اطلاعات سالمندان استان مرکزی باید تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر امروز در نشست شورای سالمندان استان مرکزی ضمن تاکید بر تکمیل بانک اطلاعات سالمندان استان مرکزی افزود: این امر مورد تاکید استان است زیرا نبود اطلاعات پایه تصمصیم گیری و برنامه ریزی ها را ناقص می کند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاهها باید شخصا در شورای سالمندان استان حضور یابند اضافه کرد: توجه به سالمندان استان از تاکیدات استانداری است و تلاش می شود هر 45 روز یک جلسه تشکیل شود.

وی حفظ کرامت سالمندان را از اساسی ترین کارها خواند و گفت: سالمندان بزرگان هر خانواده هستند وباید با فرهنگ سازی و تهیه برنامه های مختلف تلوزیونی در این زمینه کار شود.

استاندار استان مرکزی، اکتفا به ساختن خانه سالمندان را کافی ندانست و خاطر نشان کرد: تقویت جایگاه و هویت سالمندان پایه ی هر اقدامی در زمینه سالمندان است.

وی در ادامه عنوان کرد: پس از راه اندازی بانک اطلاعات سالمندان استان برنامه ریزی برای بهداشت، تغذیه سالم، ورزش و استفاده از امکانات رفاهی باید ص.رت یگرد.

وی از دستگاههای استان خواست در زمینه هایی که می توانند به سالمندان خدمت کنند حرکت کنند.

در این جلسه مدیر کل بهزیستی استان مرکزی آمار سالمندان استان را بیش از 124هزار نفرخواند و گفت: برخی دستگاههای استان بهزیستی را در ایجاد بانک اطلاعات یاری نکردند که امید است یا تاکیدات استاندار این امر محقق شود.

کاظم صالحی اضافه کرد: از مجموع سالمندان استان، 61 هزار و 799 نفر از سالمندان زن و مابقی مرد هستند که 5/17 درصد سالمندان استان هیچگونه منبع درآمدی ندارند و 29 درصد سالمندان استان فاقد مسکن هستند.

وی مسائل بهداشتی و درمانی، تعذیه مناسب، معیشت اقتصادی را از جمله مشکلات سالمندان استان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های عضو شورای سالمندان استان کمکی در این زمینه انجام نداده‌اند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز فرهنگ سازی و آموزش شهروندان، مشارکت اجتماعی سالمندان، تقویت بهداشت و سلامت و ارتقای طب سالمندی را از جمله برنامه‌های ضروری سالمندان عنوان کرد.

غلامرضا فتح ‌آبادی با اشاره به اینکه تا پایان سند چشم ‌انداز توسعه 25 درصد سالمندان کشور باید ساماندهی شوند، افزود: ایجاد دو خانه مهر در پارک‌های شهر برای سالمندان از مصوبات دور دوم هیئت دولت به استان مرکزی است.