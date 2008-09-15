وزیر دفاع آمریکا امروز باردیگر در دیداری سرزده از بغداد و پیش از آغاز فرماندهی ژنرال ریموند اودیرنو به جانشینی دیوید پتریوس در پست فرماندهی نیروی چندملیتی در عراق وارد این کشور شد.

دیدار رابرت گیتس همچنین در هنگامی صورت می گیرد که واشنگتن و بغداد در حال مذاکره درباره بحث حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2008 میلادی هستند.

هفته گذشته، گیتس بر حضور نیروهای آمریکایی در عراق با تغییر نقش و کاهش تعداد، تاکید کرده بود.

وی قرار است روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان نیروی چندملیتی در عراق شرکت کند. ژنرال پتریوس پس از یک ماموریت 19 ماهه در عراق به عنوان فرمانده مرکز فرماندهی تمامی عملیات نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی منصوب شد.

پتریوس همزمان همچنین ماموریت نظارت بر دو جنگ کنونی در منطقه در عراق و افغانستان را برعهده دارد. وی جانشین دریادار ویلیام فالون که در اواسط مارس از سمت خود استعفا کرد، شده است.

این ژنرال آمریکایی 55 ساله اخیرا گفته است که خشونت ها در عراق در حال نزدیک شدن به یک سطح عادی است. وی تاکید دارد که عراق پناهگاه اعضای القاعده نیست و عدم توافق های سیاسی بین مقامات عراقی می تواند پیشرفت های صورت گرفته در ماههای اخیر را از هم بپاشد.

ژنرال اودیرنو نیز که اکنون به عنوان بالاترین مقام نظامی آمریکایی در عراق به شمار می رود، از افرادی بوده که در دستگیری صدام حسین در سال 2003 میلادی نقش داشته است. وی اخیرا به عنوان معاون رئیس ستاد مشترک نیروی زمینی آمریکا منصوب شده بود.

فرمانده جدید و قدیم نیروی چندملیتی در عراق

آخرین دیدار رابرت گیتس از عراق به یازدهم ماه فوریه سال جاری میلادی بازمی گردد.