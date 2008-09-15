به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش دیلی، "علی باباجان" وزیر امور خارجه ترکیه در راس هیئتی در این نشست شرکت خواهد کرد.

در این نشست اصلاحاتی که تاکنون در روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا صورت گرفته، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و برنامه اصلاحات آتی نیز مرور و بررسی می شود.

وزرای امور خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، جمهوری چک رئیس آتی اتحادیه اروپا و " اولی رن" مسئول توسعه اتحادیه اروپا در این نشست شرکت خواهند کرد. علی باباجان در حاشیه این نشست در بروکسل با "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از مقام های این اتحادیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

نشست ترکیه و تروئیکای اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه از اواخر سال 1999 میلادی تاکنون هر شش ماه یک بار برگزار می شود تا در آن به موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رسیدگی شود.

این نشست در حالی برگزار می شود که به تازگی مسئولین اتحادیه اروپا از کند شدن روند اصلاحات مد نظر اتحادیه در ترکیه انتقاد کرده بودند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا برای قبول عضویت ترکیه اصلاحاتی را در این کشور خواستار شده که انجام آنها به عنوان پیش شرطی برای ورود ترکیه به اتحادیه مطرح هستند.

لازم به ذکر است، ترکیه تاکنون فقط درباره شش شرط از35 شرط اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه مذاکره کرده و از یکسال پیش برای بازکردن راه مذاکرات بیشتر با سکولارهای این کشور اختلاف نظر دارد.

اتحادیه اروپا از سال 2003 میلادی بحث بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه را آغاز کرده است. این موضوع با موافقت و مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه روبرو شده است.