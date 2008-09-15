برپایی نمایشگاه هنر و فناوری در دانشکده صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم صادقی مدیر اجرایی نمایشگاه گفت: معرفی فناوریهای جدید به مسئولان، کارشناسان و متخصصان سازمان و برقراری ارتباط علمی و اجرایی بین دانشگاهها و سازمان صدا و سیما از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
به گفته وی، با برگزاری این همایش فضای کاری بین صدا و سیما و شرکتهای فعال در زمینههای فنی، هنری و ارتباطات نزدیکتر میشود. از طرفی ایدهها و دستاوردهای نوین در زمینههای فنی، هنری و ارتباطات که با صدا و سیما مرتبطند به نمایش درمیآید.
صادقی خاطرنشان ساخت: شرکتها، سازمانها و تمام افراد حقیقی و حقوقی که مایلند در دومین نمایشگاه تخصصی هنر و فناوری حضور داشته باشند برای اخذ غرفههای نمایشگاه باید در مکاتبه با Exhibition2008@iribu.ir شماره خود را اعلام کنند.
دومین نمایشگاه تخصصی هنر و فناوری در حاشیه سومین جشنواره ملی فیلم دانشجویی از پنجم تا دهم آبانماه در دانشکده صدا و سیما برگزار میشود.
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