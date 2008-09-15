به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هلندی "U-Boat Worx" که در گذشته موفق به تولید زیر دریایی های یک نفره و دو نفره شده بود اکنون به منظور گسترش استفاده این محصول در صنعت توریسم، مدل جدید سه یا چهار نفره خود را با نام CQ3 ارائه خواهد کرد.

این زیر دریایی که با بالاترین استانداردها ساخته شده است علاوه بر خصوصیاتی مانند زمان کوتاه دور زدن، هزینه های عملیاتی ناچیز، بارگیری و تخلیه آسان و امن و سیستم تهویه هوای قدرتمند، منظره شگفت انگیزی را نیز از دنیای زیر آب به مسافرانش عرضه خواهد کرد.

CQ3 در نمونه های مختلفی برای دو، سه و یا چهار مسافر طراحی شده است. نمونه استاندارد این زیر دریایی کوچک برای یک راننده و دو سرنشین بزرگسال طراحی شده و مدل های خاص و مجلل آن با در نظر گرفتن فضای زیاد برای آزادی عمل مسافران، یک جایگاه برای راننده و یک جایگاه را مختص مسافر قرار داده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، شرکت U-Boat Worx محصول جدید خود را در نمایشگاهی که در هفته آینده در موناکو برگزار خواهد شد، به نمایش خواهد گذاشت.