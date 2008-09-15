ناظر دیدار تیم های فوتبال ایران و کره شمالی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه پیش از این منعم فخوری از کشور اردن را به عنوان ناظر مسابقه ایران و کره شمالی اعلام کرده بود ، فیفا امروز طی نامه ای "حاجی کمرودین شنکر" از مالزی را به عنوان ناظر این مسابقه تعیین کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در روز سوم مسابقات انتخابی جام جهانی ، روز 15 اکتبر(24 مهر) میزبان تیم ملی کره شمالی خواهد بود.

این دیدار ساعت 17 بعد ازظهر در ورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد شد که "الهلال عبدالله محمد" از عمان قضاوت آن را برعهده خواهد داشت . این داورعمانی را در کار قضاوت این دیدارهموطن وی"العموری عبدالله سلیم خلفان" و "العلان خالد راشد سالم از بحرین همراهی خواهند کرد. داور چهارم این مسابقه هم القطریسی محمود جمعه از عمان خواهد بود.

لورنس ریچاد از استرالیا نیز عنوان ناظر داوری این مسابقه انتخاب شده است.

تیم فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل عربستان به تساوی 1-1 دست یافت. تیم کره شمالی نیز در اولین دیدار خود با نتیجه 2-1 مقابل امارات به برتری رسید و سپس در خاک چین مقابل کره جنوبی به تساوی 1-1 دست یافت تا با کسب 4 امتیاز در صدر گروه دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار بگیرد.

تیم های ایران، عربستان، کره شمالی، کره جنوبی و امارات درگروه دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار دارند.