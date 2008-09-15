2 ایراد اساسی نمایندگان به قرارداد کرسنت

سید علی ادیانی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اعلام کرد: معاون وزیر نفت و کارشناسانی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات در جلسه‌ امروز این کمیسیون حضور داشتند و در این جلسه درباره‌ نحوه‌ انعقاد قرارداد ایران با شرکت کرسنت بحث‌هایی صورت گرفت.

نماینده مردم قائمشهر با بیان اینکه مسئولان مربوطه گزارشی از روند انعقاد قرارداد کرسنت و سیر آن ارائه کردند، بیان داشت: یکی از ایرادات نمایندگان به پرونده کرسنت این است که شبهه تبانی و دریافت پورسانت و استفاده مالی از آن متبادر می شود و نکته دوم این است که شرکت طرف قرار داد به شرایط مندرج در آن عمل نکرده است و باید این شرکت نسبت به انجام تعهدات خود متقاعد شود.

وی با تاکید بر اینکه این قرارداد به بررسی بیشتر نیاز دارد، ادامه داد: قرارداد کرسنت همچنان در جلساتی دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد و بعد از پایان بررسیها جمع بندی جلسات از طریق مجلس و دولت به اطلاع مردم خواهد رسید.







