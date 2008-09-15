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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

امروز برگزار می شود؛

دیدار آشتی میان نمایندگان حزب الله و حزب جنبلاط در منزل ارسلان

دیدار آشتی میان نمایندگان حزب الله و حزب جنبلاط در منزل ارسلان

در آستانه آغاز گفتگوهای ملی لبنان، امروز نشست مهمی میان نمایندگان جنبش حزب الله و حزب سوسیالیست ترقیخواه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ناصر خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از بیروت گزارش داده است این دیدار میان مسئولان حزب الله و حزب سوسیالیست ترقیخواه(به ریاست ولید جنبلاط) در منزل طلال ارسلان یکی از رهبران دروزی ها برگزار می شود.

وی گفت : این نشست که تماس مستقیم میان حزب الله و حزب سوسیالیست ترقیخواه به شمار می رود، نتیجه تماسهای گذشته است.

این شبکه از نزدیک شدن تدریجی ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه به جریان 8 مارس( ائتلاف حامیان مقاومت و وحدت ملی) خبر داده است؛ جنبلاط اخیرا مواضع و اظهارنظرهای مثبتی درباره حزب الله و مقاومت بیان کرده است.

نشست مهم میان حزب الله و حزب سوسیالیست ترقیخواه در حالی امروز در منزل ارسلان برگزار می شود که قرار است گفتگوهای ملی لبنان فردا در کاخ بعبدا به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهور این کشور و با حضور چهارده تن از سران سیاسی لبنان آغاز شود.
کد مطلب 750204

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