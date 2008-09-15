به گزارش خبرنگار مهر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری روز جهانی جهانگردی در ساری اظهار داشت: این همایش همزمان با روز جهانی جهانگردی در استانهای مازندران و گیلان با حمایت بخش خصوصی برگزار می شود.

محمد رضا شیدفر خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ سفر به صورت دسته جمعی و تبلیغ توریسم ورزشی از اهداف اولیه برگزاری این برنامه در مازندران به عنوان یکی از پرجاذبه ترین استان های کشور است.

وی همچنین با اشاره به شعار امسال سازمان با عنوان "جهانگردی مواجه به چالش های آب و هوایی" گفت: دوچرخه در عین حال که به عنوان یک وسیله ورزشی و تفریحی شناخته شده است می تواند حتی به عنوان یک وسیله نقلیه بین شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون گردشگری مازندران یادآور شد: در همایش مذکور تیم سایکل توریست معاونت گردشگری ایران طی چهار روز مسیر شهرهای استان را از ساری تا رامسر را رکاب خواهند زد.

وی از مازندران به عنوان اولین پایگاه ورزشی کشور نام برد و افزود: امروزه توریسم ورزشی به یکی از پردرآمد ترین رشته های گردشگری تبدیل شده است که برگزاری تور دوچرخه سواری تفریحی نیز از جمله مفرح ترین رشته های مورد علاقه گردشگران به شمار می آید.

به گفته شیدفر، مازندران از یازده مهرماه سالجاری به مدت چهار روز میزبان همایش سراسری دوچرخه سواری در سراسر استان خواهد بود و مراسم اختتامیه این تور نیز به مدت دو روز در استان گیلان برگزار می شود.