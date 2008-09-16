تشکیل شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی حوزه علمیه

"علی عماد" - دبیر شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این شورا در اولین جلسه خود عنوان رسمی خود را به شورای عالی حوزه پیشنهاد داد که این پیشنهاد در جلسه روز گذشته این شورا مورد تصویب قرار گرفت.

عماد افزود: دومین پیشنهاد این شورا نیز با موضوع واگذاری اعطای مجوز واحدهای پژوهشی به این شورا نیز مورد تصویب اعضای شورای عالی حوزه قرار گرفت تا مجموع فعالیتهای پژوهشی حوزه در یک ساختار قرار گیرد. پیش از این اعطای مجوز واحدهای پژوهشی حوزه در اختیار شورای گسترش حوزه های علمیه قرار داشت.

وی افزود: در دومین جلسه شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی که امروز برگزار می شود، آیین نامه داخلی این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب اعضای این شورا را آیت الله امینی مدیر حوزه علمیه برادران، آیت الله شرعی مدیر حوزه علمیه خواهران، علی عماد سرپرست معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه، حجت الاسلام امینی مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه، حجج اسلام رجبی و غروی از اعضای شورای عالی وحجج اسلام پارسانیا، عباسی و واعظی سه نفر از فضلای حوزه با تعیین شورای عالی حوزه تشکیل می دهند.