افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، پل میان گذر دریاچه ارومیه که از آرزوهای دیرین مردم دو سوی دریاچه بود، در قالب بزرگراه شهید کلانتری طراحی شده و عملیات اجرایی آن از سال ‪ ۱۳۵۸‬آغاز شده است.

این طرح از ‪ ۲۹‬سال گذشته تاکنون فراز و نشیب‌هایی داشته و در برخی از سالها اعتباراتی به آن تخصیص یافته و در برخی از سالها اصلا هیچ اعتباری نداشته است.

با پایان یافتن مطالعات این طرح که از سال ‪ ۱۳۷۷‬آغاز شده بود در اواخر سال ‪ ۸۱‬مجری طرح انتخاب و در سال ‪ ۱۳۸۱‬عملیات خاکی و یکسال بعد عملیات آبی طرح توسط شرکت صنعتی دریایی ایران ( صدرا) آغاز شد.

مسائل پیش بینی نشده افتتاح پل را تحت تاثیر قرار داده است

پل میان گذر دریاچه ارومیه که در نوع خود اولین تجربه متخصصان و مهندسان کشور در شرایط اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت از جنوب کشور بود، مسائل پیش بینی نشده‌ای نیز در طول زمان اجرا به وجود آمد که اجرای سریع پروژه را تحت تاثیر قرار داد.

نبود شناورهای متناسب با حجم سنگین کار در دریاچه ارومیه، بستر به شدت لغزنده و لجنی بستر دریاچه در مسیر اجرای پل، وزش بادهای تند و سرمای زیر ‪ ۲۰‬درجه سانتی گراد منطقه، تردد همزمان شناورهای مسافری با شناورهای عظیم اجرایی پل از جمله مشکلاتی بود که به گفته ی مسئولان شرکت صدرا موجب کندی کار شده است.

این پل ‪ ۱۲۷۶متر طول دارد که در قسمت پرنشده جاده داخل دریاچه ارومیه و با استفاده از سازه‌های آهنی و بتنی ساخته می‌شود.

حداکثر ارتفاع پل از سطح آب دریا ‪ ۱۲‬متر، عرض پل ‪ ۲۷/۷‬متر که دارای دو مسیر رفت و برگشت هر کدام با ‪ ۹/۵‬متر عرض و یک مسیر عبور راه آهن با پنج متر عرض و دو مسیر پیاده رو هر کدام با یک متر عرض طراحی و در حال ساخت است.

عرشه این پل که ترکیبی از سازه آهنی و بتنی است بر روی ‪ ۴۲۴‬پایه قرار گرفته که در اصطلاح فنی به آنها شمع گفته می‌شود.

متوسط ارتفاع هر شمع ‪ ۸۱‬متر است که با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات دریایی در دل بستر دریاچه قرار داده شده اند.

شمع‌ها نیز ترکیبی از سازه‌های آهنی و بتن مخصوصی است که این بتن در مقابل خوردگی و آب به شدت شور دریاچه مقاومت دارد.

قطر هر یک از شمعها ‪ ۳۲‬اینچ است که با یک شیب ‪ ۱/۲‬درصدی به طرف قسمت میانی بالا رفته و با همین شیب در طرف دیگر پایین می‌آید.

این پل دارای ‪ ۱۹‬دهانه است که ‪ ۹‬دهانه آن در شرق و ‪ ۹‬دهانه دیگر در غرب قرار گرفته که هر یک از این دهانه‌ها حدود ‪ ۷۰‬متر طول دارند.

دهانه میانی پل که پیچیده‌ترین و سخت‌ترین قسمت پل به لحاظ اجرایی است ‪ ۱۰۰‬متر طول دارد که با استفاده از یک سازه قوسی بر روی عرشه قرار داده شده است.

قطر طولی این سازه ‪ ۱۰۰‬و ارتفاع آن از روی عرشه ‪ ۲۵‬متر است که پس از ساخت در خشکی، در سه مرحله در بالای عرشه مونتاژ شده است.

این سازه که در نوع خود یکی از سازه‌های فلزی عظیم محسوب می‌شود، یکهزارو ‪ ۴۰۰‬تن وزن دارد که توسط شرکت تراکتورسازی ساخته شده است.

پل میانگذر آذربایجان غربی را به قطب مهم تجارت خارجی تبدیل می کند

مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی از پل میانگذر دریاچه ارومیه به عنوان پل توسعه آذربایجان غربی و کشور یاد می‌کنند و معتقدند با بهره برداری از این طرح آذربایجان غربی به یکی از قطب‌های مهم تجارت خارجی و ترانزیت کالا بین شرق و غرب تبدیل خواهد شد.

این طرح علاوه بر اینکه مسافت شهرستان ارومیه با مرکز کشور را بیش از ‪۱۰۰‬کیلومتر کاهش می‌دهد، مسیر ترانزیت کشور را از طریق دریاچه ارومیه به مرزهای زمینی تمرچین در پیرانشهر، سرو در ارومیه، کیله در سردشت، بازرگان و پلدشت در شهرستان ماکو وصل خواهد کرد.

مدیریت آذربایجان غربی مسئول اجرای پل میانگذر دریاچه ارومیه نیست

استاندار آذربایجان غربی در زمینه زمان افتتاح پل که وزیر راه وعده افتتاح باند اول آن را قبل از عیدفطر داده است، گفت: مدیریت آذربایجان غربی مسئول اجرای پل میانگذر دریاچه ارومیه نیست.

رحیم قربانی در جریان بازدید از روند اجرای طرح میانگذر شهید کلانتری ارومیه، در مورد اظهارت اخیر وزیر راه و ترابری درباره پایان عملیات اجرای باند اول پل میانگذر تا عید سعید فطر اظهارداشت: مدیریت استان مسئول اجرای پروژه نیست و ما برای تسریع در اجرای طرح اقدام کرده ایم و تا کنون نیز مشکل اعتباری پروژه را حل کرده و برای رفع مشکلات فنی و اجرایی آن به وزارت راه و ترابری کمک کرده ایم.

وی در ادامه این بازدید روند اجرایی پروژه را خوب ارزیابی کرد وبیان داشت: مسئولیت این پروژه بر عهده وزارت راه و ترابری است و ما نیز در خصوص اظهار نظر اخیر وزیر راه به نظر وی احترام گذاشته و منتظر می مانیم تا ببینیم این وعده وزیر راه محقق می شود یا نه.

مجری پروژه میانگذر دریاچه ارومیه نیز در این بازدید، با اعلام اینکه از 1300 متر طول عرشه پل میانگذر، تا کنون کار بتن ریزی 750 متر به حجم سه هزار و 800 متر مکعب به پایان رسیده است گفت: کل حجم بتن ریز بر روی عرشه پل شش هزار متر مکعب است که با سرعت در حال اجرا هستیم.

علی اصغر ضمیری افزود: به دنبال این هستیم که طبق برنامه زمان بندی شده در اولین فرصت باند اول میانگذر را برای عبور و مرور مردم آماده و تحویل دهیم.

وی به روند عملیات نصب عرشه باند دوم پل بر روی پایه های بتنی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از 400 متر از طول عرشه بر روی پایه های بتنی نصب شده است.

نظر ما همان اظهارات وزیر راه و ترابری است

مشاور وزیر راه وترابری و مجری طرح میانگذر دریاچه ارومیه نیز طی گفتگویی تلفنی با خبرنگار مهر در خصوص زمانبندی افتتاح باند اول این طرح اظهارداشت: نظر ما همان اظهارات وزیر راه و ترابری است.



وزیر راه وترابری طی گفتگویی پس از برگزاری جلسه هیئت دولت اعلام کرده است: باند اول میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه تاعید سعید فطر و ودو باند آن تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شود.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وعده های تمامی مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری، وزیر راه قبلی و برخی مسئولان استانی در خصوص اتمام این طرح تاکنون محقق نشده است.