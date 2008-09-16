تکمیل طرح توسعه دانشگاه تهران نیازمند اعتبار 200 میلیارد تومانی

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح توسعه فیزیکی دانشگاه تهران با اعتباری نزدیک به 200 میلیارد تومان از یک بانک بحرینی به صورت وام دریافت شده و با مساعدت های وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی شروع شد. دانشگاه تهران طبق برنامه خریدهای لازم را انجام داده اما طبق برآوردی که می شود شاید 200 میلیارد تومان دیگر نیاز باشد تا برای خرید مکانهایی که هنوز خریداری نشده اقدام شود.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران با بیان اینکه مبلغ خیلی ناچیزی از اعتبارات طرح توسعه دانشگاه تهران باقیمانده است، گفت: طرح توسعه دانشگاه تهران به بودجه جدیدی نیاز دارد. در این زمینه صحبتهای اولیه ای با رئیس جمهوری انجام شده و مقام ریاست جمهوری نیز در جریان کار قرار گرفته است.

در حال حاضر از کمبود فضایی که در اختیارمان است به شدت رنج می بریم. با توجه به اینکه دانشگاه تهران در حال توسعه دانشکده هاست و ایجاد رشته های میان رشته ای از برنامه های اصلی دانشگاه تهران است باید از نظر فضای فیزیکی ارتقا پیدا کند

مقیمی با بیان اینکه "در حال حاضر از کمبود فضایی که در اختیارمان است به شدت رنج می بریم" گفت: تقریبا در پردیس شمالی دانشگاه تهران که انتهای خیابان کارگر شمالی است، زمینهایی داشته ایم که دانشگاه در آن زمینها آنقدر توسعه پیدا کرده که تقریبا ظرفیتمان در پردیس شمالی دانشگاه تکمیل شده است. بنابراین با توجه به اینکه دانشگاه تهران در حال توسعه دانشکده هاست و ایجاد رشته های میان رشته ای از برنامه های اصلی دانشگاه تهران است باید از نظر فضای فیزیکی ارتقا پیدا کند.

وی افزود: دائما از سوی واحدهای مختلف و دانشکده های دانشگاه تهران مطرح می شود که کمبود فضای فیزیکی دارند. در حال حاضر به علت اینکه بودجه مناسبی دوباره تخصیص داده نشده است نمی توانیم قسمتهای عمده ای از ساختمانهایی که در طرح توسعه دانشگاه پیش بینی شده را خریداری کنیم و با توجه به افزایش قیمتهای مسکن و زمین در یکی دو سال اخیر نیازمند بودجه هستیم و هر قدر در این زمینه تعلل شود بیشتر ضرر می کنیم. البته در حال حاضر طرح توسعه دانشگاه تهران در قسمت شمالی دانشگاه تا بلوار کشاورز تقریبا تکمیل شده است.

مقیمی فعالیتهای صورت گرفته در راستای توسعه فیزیکی دانشگاه تهران را سرمایه خوبی برای دانشگاه دانست و اضافه کرد: هر چند که دانشگاه تهران در گذشته زمین و ساختمان زیادی داشته است ولی در هر زمانی قسمتهایی از آن منفک شده است. خوشبختانه طرح ساماندهی فرصت جدیدی را فراهم کرد تا فضاهای جدیدی به دانشگاه اضافه شود.

مالکین خصوصی املاک داخل طرح توسعه دانشگاه تهران ابراز علاقه مندی می کنند که املاکشان را به دانشگاه بفروشند اما در حال حاضر به علت اینکه دانشگاه تهران کمبود منابع مالی برای طرح توسعه دارد چندان نمی تواند برای این کار برنامه ریزی کند

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران تصریح کرد: داخل مجموعه ای که در راستای طرح توسعه فیزیکی دانشگاه تهران خریداری شده است نقاطی وجود دارد که هنوز مالکین خصوصی دارد و در حال حاضر نیز این مالکان ابراز علاقه مندی می کنند که با توجه به قرار گیری ملکشان در طرح توسعه دانشگاه آنها را به دانشگاه بفروشند اما در حال حاضر به علت اینکه دانشگاه تهران کمبود منابع مالی برای طرح توسعه دارد چندان نمی تواند برای این کار برنامه ریزی کند.

وی یادآور شد: فضا در حال حاضر خوب است اما طرح توسعه فیزیکی دانشگاه تهران به علت کمبود بودجه هنوز تکمیل نشده است. همچنین هنوز نمی توانیم به خوبی برای قسمتهای خریداری شده برنامه ریزی کنیم زیرا نقاطی در بین مناطق خریداری شده وجود دارد که هنوز ملک خصوصی هستند و قاعدتا تا زمانی که به مالکیت دانشگاه تهران در نیایند نمی توان بر روی آنها برنامه ریزی کرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران از برنامه ریزی برای برگزاری جلساتی با مسئولین ذی ربط جهت طرح توسعه فیزیکی دانشگاه تهران خبر داد و به مهر گفت: رئیس جمهوری نیز دیدگاه مساعدی به این قضیه دارد و امیدواریم با بودجه جدیدی که اختصاص داده می شود بتوانیم طرح توسعه دانشگاه تهران را نهایی کنیم. برآورد می شود 200 میلیارد تومان دیگر نیاز داریم تا با خریداری فضاهای جدید بتوانیم طرح توسعه دانشگاه تهران را تکمیل کنیم.

سید محمد مقیمی گفت: دانشگاه تهران با مشکل فضای فیزیکی مواجه است. با توجه به اینکه سیاست وزارت علوم و دولت در راستای توسعه آموزش عالی در عرصه تحصیلات تکمیلی، رشته های میان رشته ای و ... است می توانیم با یک بودجه 200 میلیارد تومانی طرح توسعه فیزیکی دانشگاه تهران را در راستای عملیاتی شدن سیاستها تکمیل کنیم.