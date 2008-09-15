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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از چین/

پرتابگر دیسک ایران چهارم شد / حذف جلیل باقری

پرتابگر دیسک ایران چهارم شد / حذف جلیل باقری

فرزاد سپهوند در مسابقات پرتاب دیسک بازی های پارالمپیک 2008 پکن در رده چهارم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سپهوند درمسابقات پرتاب دیسک سیزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با کسب 948 امتیاز به عنوان چهارم دست یافت.

در پایان رقابت های این ماده ورزشکار آمریکا 1019 امتیاز به دست آورد و قهرمانی مقتدرانه این مسابقات را از آن خود. پرتابگر دانمارکی با کسب 993 امتیاز به مدال نقره دست یافت و نماینده انگلستان با 981 امتیاز صاحب مدال برنز شد.

همچنین رقابت های پرتاب با وزنه بازی های پارالمپیک 2008 پکن امروز با حذف نماینده کشورمان همراه بود. دراین ماده جلیل باقری از حضور در جمع 8 بازیکن برتر بازماند.  

کد مطلب 750221

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