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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۲۵

دقایقی پیش؛

گزارش جدید البرادعی منتشر شد

گزارش جدید البرادعی منتشر شد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران برای سیزدهمین بار پیاپی و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان تاکید کرد.

به گزارش  خبرنگار مهر در این گزارش با اشاره به پیشینه همکاری های موفق ایران و آژانس بار دیگر تاکید شده است یافته های آژانس با گزارشات ارائه شده از سوی ایران منطبق است.

متن گزارش البرادعی متعاقبا منتشر خواهد شد.

 

 

کد مطلب 750233

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