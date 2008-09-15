گزارش جدید البرادعی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این گزارش با اشاره به پیشینه همکاری های موفق ایران و آژانس بار دیگر تاکید شده است یافته های آژانس با گزارشات ارائه شده از سوی ایران منطبق است.

متن گزارش البرادعی متعاقبا منتشر خواهد شد.