ارائه واکسنی برای مبارزه با سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی اعلام کردند موفق به تولید واکسنی شده اند که نوع خاصی از تومورهای سرطان سینه را نابود می کند. این واکسن توموری را که به واسطه افزایش یک نوع پروتئین با نام HER2 به وجود می آید را هدف گیری کرده و در عین حال قادر به نابودی تومورهایی است که در گذشته در مقابل انواع داروها از خود مقاومت نشان داده بودند.

به گفته محققان این واکسن جدید حاوی ژنی است که قابلیت تولید گیرنده های HER2 و ماده تحریک کننده سیستم ایمنی بدن را دارد، به این معنی که این ماده می تواند باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن شود.

محققان برای آزمایش این دارو آن را با استفاده از جهشهای الکتریکی به بدن موش وارد کرده و مشاهده کردند که سیستم دفاعی بدن موش به واسطه تولید گیرنده های پروتئین HER2 توسط واکسن به سرعت فعال سازی شده و به دلیل توقف سلولهای تنظیم کننده T که مانع شدت عمل در سیستم ایمنی بدن می شود، این سیستم با قدرتی یکنواخت به فعالیت خود ادامه داد.

سپس با تزریق سلولهای سرطانی به موش دانشمندان مشاهده کردند که تمامی سلولهای سرطانی توسط واکسن نابود شده و در عین حال هیچ گونه تاثیر جانبی منفی از این دارو در موش مشاهده نشد.

بر اساس گزارش بی بی سی، با اینکه تعدادی از محققان معتقدند که این دارو علاوه بر درمان سرطان سینه قادر به جلوگیری از ابتلا در افرادی است که هنوز به این بیماری دچار نشده اند، برخی از دانشمندان انگلیسی بر این باورند که این تحقیقات در مرحله ابتدایی به سر برده و آزمایشات بیشتری برای اثبات عملکرد مشابه دارو در بدن انسان نیاز است.