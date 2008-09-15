۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۲۰:۲۲

موگابه پس از امضای توافقنامه:

زیمبابوه همچنان در مقابل دخالت های خارجی ایستاده است

در شرایطی که امضای توافقنامه تقسیم قدرت در هراره به بحران سیاسی در زیمبابوه پایان داد، رئیس جمهور این کشور نسبت به دخالت های خارجی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه دقایقی پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت در این کشور اعلام کرد: ما در مقابل آنانکه می خواهند اراده خود را به ما تحمیل کنند خواهیم ایستاد.

قهرمان استقلال زیمبابوه ادامه داد: زیمبابوه کشوری مستقل بوده و حق حکومت از آن مردم است و فقط آنها می توانند درباره اینکه چه کسی باید حکومت کند تصمیم بگیرند.

موگابه انگلیس را به تلاش برای تغییر حکومت این کشور متهم کرده و مشکلات اقتصادی این کشور را ناشی از دخالت های استعمارگر پیر در زیمبابوه می داند.

زیمبابوه در گذشته مستعمره انگلیس بود و هنوز هم بسیاری از معادن این کشور تحت سلطه سرمایه داران این کشور است.

کد مطلب 750236

