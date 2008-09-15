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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

دو هزار دستگاه تاکسی و ون آماده جابجایی دانش آموزان ساروی است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: با تدابیر انجام شده دو هزار دستگاه تاکسی، ویژه و ون آماده جابجایی دانش آموزان مرکز استان در روز شکوفه ها(فردا) است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی رمضان پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سرویسهای مدارس استان در ساری افزود: سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی مانند سنوات گذشته با تجهیز ناوگان درون شهری، نسبت به جابجایی دانش آموزان و فرهنگیان اقدام خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش ناوگان اتوبوسرانی از نظر سرویس دهی مشکلی وجود ندارد و تنها مشکل جابجایی ترافیک موجود در سطح شهر است که باید در این راستا شورای ترافیک تمهیداتی فراهم تا دانش آموزان با مشکل تردد روبرو نشوند.

رئیس شورای شهر ساری اظهار داشت: دو هزار دستگاه تاکسی  و ویژه در سطح شهر ساری به شهروندان خدمت ارائه می دهند.

رمضان پور تصریح کرد: شهرداری ساری قبل از آغاز سال تحصیلی نسبت به خط کشی عابر در محل های مورد نیاز اقدام کرده است.

وی در پایان از شهروندان و دانش آموزان خواست جهت جلوگیری از بروز هر گونه حوادثی از سرویس های حمل و نقل استفاده کنند.

کد مطلب 750237

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