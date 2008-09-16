حضور ریوالدو انگیزه بازیکنان ما را دو برابر می کند

کیانوش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم سایپا گفت: ما در دو هفته گذشته 4 امتیاز ارزشمند در بازی های خارج از خانه کسب کردیم تا ضمن افزایش روحیه بازیکنان، از نظر هماهنگی هم به شرایط مطلوبی دست یابیم. همچنین در این مدت به درک متقابلی از تفکرات کادرفنی تیم دست یافتیم و در مجموع در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم.

وی ادامه داد: بازی سختی را با کوروچی پیش رو داریم زیرا آنها در 19 مسابقه گذشته خود در مسابقات داخلی و آسیایی شکست نخورده اند. البته با اینکه در این دیدار عباس آقایی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما سایر بازیکنانمان برای موفقیت در این مسابقه مهم و سرنوشت ساز کاملا آماده هستند.

هافبک تیم فوتبال سایپا افزود: در این دیدارهای که به صورت رفت و برگشت برگزار می شود ابتدا باید مراقب باشیم که دروازه مان باز نشود و پس از آن به فکر گلزنی باشیم. ضمن اینکه برای صعود به مرحله بعد باید کار کوروچی را در تهران یکسره کنیم و بسیاری از راه صعود را در این دیدار طی کنیم تا در بازی برگشت با آرامش بیشتر برای قطعی شدن صعودمان تلاش کنیم.

رحمتی در مورد حضور ریوالدو اضافه کرد: حضور این بازیکن در میدان باعث افزایش انگیزه ما می شود و می تواند تاثیر مثبتی در عملکرد بازیکنان جوان داشته باشد. شاید ریوالدو بازیکن بزرگی بوده ولی با نیروی جوانی و انگیزه ای که داریم اجازه هنرنمایی را به وی نداده و بدون توجه به گذشته اش، با متوقف کردن این بازیکن زمینه شکست کوروچی را فراهم می کنیم.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد مامور مهار ریوالدو خواهد بود و تمام توانش را برای ناکام گذاشتن وی انجام می دهد، تصریح کرد: باید در این دیدار با قدرت به میدان برویم تا با صعود به جمع چهار تیم پایانی این رقابت ها، تلاش یکساله خود را برای قهرمانی در لیگ ایران و موفقیت در این رقابت ها کامل تر کنیم.

هافبک تیم فوتبال سایپا در پایان گفت: این مسابقات را مردم و مسئولان می بینند و می تواند سکوی پرتاب مناسبی برای بازیکنانی نظیر من باشد تا خود را به ترکیب اصلی تیم ملی نزدیک تر کنیم.