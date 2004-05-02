كاظمي فاتح آخرين مرحله مسابقات دوچرخه سواري جام رياست جمهوري تركيه شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" آخرين مرحله مسابقات دوچرخه سواري جام رياست جمهوري تركيه امروزبه پايان رسيد واحد كاظمي دوچرخه سوار برجسته كشورمان در پايان هشت روزرقابت سخت موفق شد، جام رياست جمهوري تركيه را فتح كند وديگردوچرخه سوارقدرتمند كشورمان حسين عسگري صاحب عنوان دوم اين مسابقات شد ودوچرخه سواري كشورروسيه سفيد برجاي سوم ايستاد و دررده بندي تيمي 8 مرحله تيم لاساي تركيه برجاي نخست ايستاد وتيم روسيه سفيد مقام دوم را كسب نمود وتيم آذربايجان شرقي نماينده كشورمان مقام سوم را به خود اختصاص داد.

لازم به يادآوري است: دررده بندي كوهستان؛ دوچرخه سواربلوروس كه عنوان دوم جهان را دررشته 4 كيلومترانفرادي يدك مي كشد، درجاي اول ايستاد وقادرميزباني ديگردوچرخه سواركشورمان ازتيم لاساي تركيه درسكوي دوم ايستاد واحد كاظمي وحسين عسگري به مقامهاي سوم وچهارم دست يافتند.