کانون فرهنگی رادیو البرز دوره گزارشگری ورزشی برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کانون فرهنگی تربیتی رادیو البرز همزمان با سایر برنامه های آموزشی فرهنگی خود با هدف شناسایی و کشف استعدادهای گزارشگران ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی گزارشگری ورزشی (فوتبال) کرده است .

در این دوره آموزشی، دو نفر از گزارشگران با سابقه فوتبال به همراه استادان دانشگاه، برگزاری کلاسهای تئوری و عملی را برعهده دارند و به کشف و شناسایی استعداد دانش پژوهان و علاقمندان به گزارشگری ورزشی می پردازند .

علاقمندان برای شرکت در این دوره می توانند به کانون فرهنگی تربیتی رادیو البرز، معاونت اداره کل تربیت بدنی یا دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد مراجعه و ثبت نام کنند.

شرکت در این کلاس ها محدودیت سنی ندارد و این دوره آموزشی از هفته دوم مهرماه جاری برگزار می شود.

علاوه بر این مراسم ختم قرآن کریم نیز از جمله دیگر برنامه های فرهنگی این کانون است که همزمان با ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت 14 تا 15 برگزار می شود.