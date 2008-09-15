تعداد شناورهای صید کیلکا در دریای خزر کاهش خواهد یافت

وحید زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از مجموع 207 شناور کیلکاگیر دریای خزر، 127 فروند شناور تا پایان برنامه چهارم توسعه خریداری و از رده خارج می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و اکولوژیکی و ورود شانه داران به دریای خزر منابع آبزی کیلکا کاهش یافته است.

زارع اظهار امیدواری کرد: با تقلیل ناوگان صیادی به 80 فروند و مبارزه با شانه داران خزر، شاهد رونق اقتصادی کیلکا گیران باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از اقدامات اساسی شیلات ایران پیوند بیولوژیکی شانه دار دریای سیاه به دریای خزر با همکاری وزارت امور خارجه و پنج کشور حاشیه دریای خزر است.

زارع بیان داشت: با این حرکت بیولوژیکی امکان مبارزه با شانه داران برای افزایش منابع آبزی کیلکا و نیز از لحاظ سود اقتصادی و کاهش تنش زیست محیطی بسیار موثر خواهد بود.

به گفته وی در پی آن به طور یقین می توانیم شاهد رونق اقتصادی صید و صیادی در دریا و تامین امنیت برای شناورها و جلوگیری از حوادث در دریا باشیم.

رئیس سازمان شیلات ایران بیان داشت: تلاش برای پیدا کردن دو صیاد کیلکا که بر اثر طوفان چند روز گذشته در سواحل بابلسر مفقود شدند توسط دو بالگرد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.