تعداد شناورهای صید کیلکا در دریای خزر کاهش خواهد یافت

وحید زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از مجموع 207 شناور کیلکاگیر دریای خزر، 127 فروند شناور تا پایان برنامه چهارم توسعه خریداری و از رده خارج می شوند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و اکولوژیکی و ورود شانه داران به دریای خزر منابع آبزی کیلکا کاهش یافته است.
زارع اظهار امیدواری کرد: با تقلیل ناوگان صیادی به 80 فروند و مبارزه با شانه داران خزر، شاهد رونق اقتصادی کیلکا گیران باشیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از اقدامات اساسی شیلات ایران پیوند بیولوژیکی شانه دار دریای سیاه به دریای خزر با همکاری وزارت امور خارجه و پنج کشور حاشیه دریای خزر است.
زارع بیان داشت: با این حرکت بیولوژیکی امکان مبارزه با شانه داران برای افزایش منابع آبزی کیلکا و نیز از لحاظ سود اقتصادی و کاهش تنش زیست محیطی بسیار موثر خواهد بود.
به گفته وی در پی آن به طور یقین می توانیم شاهد رونق اقتصادی صید و صیادی در دریا و تامین امنیت برای شناورها و جلوگیری از حوادث در دریا باشیم.
رئیس سازمان شیلات ایران بیان داشت: تلاش برای پیدا کردن دو صیاد کیلکا که بر اثر طوفان چند روز گذشته در سواحل بابلسر مفقود شدند توسط دو بالگرد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.
