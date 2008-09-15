به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل گزارش محمد البرادعی‌، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که ظهر امروز (دوشنبه) به وقت وین منتشر شد ، به شرح زیر است:

1- در 26 ماه مه سال 2008 مدیر کل درباره انجام توافق پادمانهای ان پی تی و بندهای مربوط به قطعنامه های 1747 و 1803 در جمهوری اسلامی ایران (GOV/2008/15) به شورای حکام گزارش داد.

این گزارش تحولات مربوطه را از آن تاریخ مورد پوشش قرار می دهد.

A. فعالیت های غنی سازی در حال انجام :

2. از زمان گزارش قبلی مدیر کل، ایران به راه اندازی 3 هزار دستگاه خود در فاز نخست IR-1 تاسیسات FEP ادامه داده است. بعلاوه ایران به کار نصب در چهار واحد دیگر ادامه می دهد. در 30 اوت سال 2008 پنج ماشین (IR-1) آبشار 164 از واحد A26 به وسیله گاز UF6 تغذیه می شده است و یک آبشار دیگر از همان واحد بدون گاز مذکور کار می کرده است. نصب 12 آبشار باقیمانده در آن واحد ادامه دارد (GOV/2008/15, para2). مواد در FEP و همینطور نصب تمامی آبشارهای راه اندازی شده و تحت نظارت آژانس باقی است. از 30 اوت سال 2008 ، 5930 کیلوگرم گاز UF6 به آبشارهای در حال کار تغذیه شده بود که این آبشارها از 12 دسامبر سال 2007 در حال کار بوده اند و این آخرین "راستی آزمایی فهرست موجودی" (PIV) می باشد که از سوی آژانس در FEP صورت گرفته است. همچنین مقدارکل گاز UF6 به آبشارها از آغاز عملیات آنها در فوریه 2007 به میزان 7 هزار و 600 کیلوگرم می باشد. بر اساس ثبت روزانه این فعالیتها ، ایران از 30 اوت سال 2008 تقریباً قریب به 480 کیلوگرم گاز UF6 با درجه پائین تر تولید کرده است.

3-در نیروگاه غنی سازی سوخت ( PFEP ) از 16 می تا 25 آگوست 2008 ایران تقریبا 30 کیلوگرم UF6 را به داخل 10 ماشین آبشار IR-2 ، و یک سانتریفیوژ IR-1 ، IR-2 و IR-3 تزریق کرد. 139 سانتریفیوژ دیگر در 162 آبشار IR-2 در خلاء بودند اما UF6 به آنها تزریق نشده بود. تمام مواد هسته ای در PFEP همانند مناطق آبشار تحت بازرسی و نظارت آژانس باقی مانده اند.

4-نتایج آزمایش نمونه های میدانی جمع آوری شده در FEP و PFEP تا تاریخ 2 و سوابق عملیاتی برای FEP3 از زمان آخرین گزارش مدیر کل آژانس بر این نکته اشاره دارند که تاسیسات به شکلی که ایران اعلام کرده فعال هستند ( برای مثال کمتر از 5 درصد غنی سازی U-235 ) . از مارس 2007، 17 بازرسی اعلام نشده از در FEP انجام شد.

B. فعالیت های بازفراوری :

5- نظارت آژانس بر استفاده و ساخت سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران ( TRR )، مولیبدنیوم، آیودین و تولید رادیو ایزوتوپ ( MIX ) تاسیسات و راکتور تحقیقات هسته ای ایران ( IR-40 ) ادامه داد. این نظارت از طریق بازرسی و تائید اطلاعات طراحی ( DIV ) ممکن است. در این نظارتها و بازرسیها هیچ نشانه ای از انجام فعالیتهای بازسازنده مرتبط به با این تاسیسات مشاهده نشد.ایران اعلام کرده هیچ فعالیت بازفراوری مرتبط با فعالیتهای تحقیقات و توسعه در این کشور وجود ندارد و آژانس تنها می تواند با رعایت پروتکل الحاقی از سوی ایران این مطلب را در مورد سه تاسیسات ثابت کند.

6-در 14 آگوست 2008 ایران پرسشنامه های اطلاعات طراحی به روز شده (DIQ ) را ارائه کرد . این پرسش نامه ها برای تاسیسات مرکب و آزمایشگاه چند منظوره جابر بن حیان که هر دو در مرکز تحقیقات هسته ای تهران قرار دارند ، ارائه شدند. پرسش نامه های به روز شده برای تاسیسات اطلاعاتی را از برنامه های ایران برای تولید اورانیومی که در حد پائین غنی سازی شده بودند ارائه می کردند. این اورانیوم در آزمایشگاه جابربن حیان برای تولید مولیبدنیوم برای مقاصد پزشکی استفاده می شد. این ماده از طریق تابش اهداف بر TRR و جدائی آنها در تاسیسات مرکب بدست می آمد.

C. راکتور آب سنگین:

7-در تاریخ 13 آگوست 2008 آژانس یک PIV را در نیروگاه تولید سوخت ( FMP ) هدایت کرد، نتیجه این کار در دراز مدت مشخص می شود و هیچ تغییر محسوسی در ساختار FMP از زمان آخرین بازرسی آژانس از آن در می 2008 تا کنون مشاهده نشده است. (GOV/2008/15, para. 8).

8-در تاریخ 27 آگوست 2008 ایران یک DIV را در IR-40 انجام داد و توجه کرد که ساخت تاسیسات درحال پیگیری است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای آژانس بر نظارت خود بر نیروگاه تولید آب سنگین ادامه داد که تصاویر حکایت از فعال بودن این تاسیسات داشتند.

نتایج نمونه های جمع آوری شده تا تاریخ 5 آوریل 2008 برای FEP و برای PFEP تا تاریخ 20 آوریل 2008 در دسترس هستند. این نمونه ها ذراتی از اورانیومی که در درجه پائین غنی سازی شده بودند ، اورانیوم طبیعی و اورانیوم تهی شده ( کمتر از چهار دهم U-235 غنی شده ) را نشان داد. این نشان از غنی سازی اورانیوم در سطح 4.9 درصد اورانیوم 235 داشت.

گزارش ادامه دارد......