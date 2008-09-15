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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

مدیرعامل پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

مدیرعامل پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

نشست کمیته انضباطی فدراسیون به منظور رسیدگی به تخلفات تیم پرسپولیس در یدار با مس کرمان روز 31 شهریور ماه با حضور داریوش مصطفوی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور داریوش مصطفوی ، حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره و احمدرضا عابدزاده مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس روز 31 شهریورماه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هدایتی را به چهار جلسه محرومیت و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی و عابدزاده را به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محکوم کرده بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان در هفته ششم لیگ برتر با برتری یک بر صفر مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 750267

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