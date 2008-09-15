مدیرعامل پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور داریوش مصطفوی ، حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره و احمدرضا عابدزاده مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس روز 31 شهریورماه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هدایتی را به چهار جلسه محرومیت و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی و عابدزاده را به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محکوم کرده بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان در هفته ششم لیگ برتر با برتری یک بر صفر مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.