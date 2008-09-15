به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی میترا تمجیدی درباره دو جوان به نام‌های شیرین و مسعود است که از نوابغ دانشگاه در رشته فوق لیسانس کامپیوتر هستند. از سوی دیگر گروهی که به دنبال استخدام هکر هستند به سراغ آنها می‌آیند تا بتوانند از هوش آنها استفاده کرده و سیستم‌های مالی را هک کنند و ...

در فیلم تلویزیونی "هکر" رامتین خداپناهی، رضا آشتیانی، فرشاد ارج، فرزاد رفعت، شیوا خسرومهر، نعیم‌الله بختیاری و ... بازی می‌کنند. از عوامل این پروژه می‌توان به میترا تمجیدی و مریم منشی‌زاده نویسندگان، حمید احمدی تصویربردار، رضا مطهری تدوین، مهرداد میرکیانی و سیدحسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس نام برد.