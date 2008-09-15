به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ذاکری تهیهکننده این برنامه گفت: قرار است در برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" بخشی با توجه به رویکرد کودک و خانواده شبکه دو افزوده شود که نگرش کودک و خانواده مفهوم بهتری پیدا میکند. این باکس شامل آیتمهای متنوع از جمله مجری، وله، گزارش، دعوت از مهمانان و ... است.
به گفته او از این هفته کودکان میتوانند شاهد مسابقهای با عنوان مسابقه تصویری باشند. برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" هر جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر از شبکه دو پخش میشود. همچنین از ساعت 12 تا 13 یک فیلم سینمایی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان پخش میشود.
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