مدلهای کنونی دولت منجر به بازسازی بافتهای فرسوده نمی شود

قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در مدلهایی که دولت هم اکنون استفاده می کند دیدگاه های نقطه ای و موردی اعمال می شود و در پی آن بازسازی در بافتهای فرسوده نیز به صورت موردی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مسائل مربوط به بازسازی بافتهای فرسوده حل می شود که در قالب طرحهای یکپارچه به موضوع بنگریم در غیر این صورت نمی توانیم شاهد اتفاق جدیدی در نوسازی بافتهای فرسوده باشیم.

نماینده مرم شیراز در مجلس گفت: در این خصوص مجلس طرحی در دستور کار خود قرار داده که بر اساس آن در بازسازی بافتهای فرسوده شرکتهای سرمایه گذار خصوصی وارد کار شده و امر بازسازی را به صورت مشارکتی انجام می دهند.

قادری تاکید کرد: در مدل های قبلی افرادی که در مجاورت طرحهای بازسازی بافت فرسوده قرار داشتند بیشترین سود را می بردند و افرادی که در خود طرح قرار می گرفتند بیشترین ضرر را می دیدند که در مدل جدید مجلس بیشترین سود را کسانی خواهند برد که در این طرح قرار می گیرند.

نماینده مردم شیراز در مجلس در مورد لزوم مدیریت واحد در بافتهای فرسوده نیز به مهر گفت: در این خصوص ما به یک شورای بافت نیاز داریم که مسائل مربوط به تغییر کاربری و دیگر امور مربوط به بافتهای تاریخی که در بافتهای فرسوده قرار دارند را پیگیری کرده و نتیجه گیری نهایی کند.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت با وجود شرایط کنونی که میراث فرهنگی برای خود حق وتو قائل شده و در برخی مواقع پاسخگوی برخی مشکلات نیست، اتفاق مناسبی در بافتهای تاریخی و فرسوده نخواهد افتاد و این بافتها هر روز فرسوده تر از روز قبل خواهند شد.