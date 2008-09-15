قهرمانی مقتدرانه والیبالیست ها جای تقدیر دارد/ بهترین تیم جهان هستیم

غفورکارگری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پکن، ضمن تقدیر از عملکرد تیم ملی والیبال نشسته در دیدار نهایی مقابل بوسنی اظهارداشت: این بهترین بازی ملی پوشان والیبال نشسته ایران طی سال های اخیر بود.

وی افزود: تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیدار فینال حریف خود را با اقتدار و بدون چون و چرا شکست داد. به جرات می توان گفت بوسنی تیمی دست و پا بسته مقابل ایران بود.

سرپرست کاروان پارالمپیک کشورمان با اشاره به پیشینه رویارویی دو تیم والیبال نشسته ایران و بوسنی خاطر نشان کرد: ورزشکاران ایرانی در فینال پارالمپیک آتن مغلوب تیم والیبال نشسته بوسنی شدند اما پس از آن به دو پیروزی کوبنده و با ارزش مقابل این تیم دست یافتند. اولین پیروزی مربوط به دیدار نهایی مسابقات جام بین قاره ای در مصر می شود، ضمن اینکه بازیکنان ایران در بازی امروز هم مقتدرانه به نتیجه دلخواه دست یافتند.

کارگری با بیان اینکه تیم والیبال نشسته ایران در حال حاضر بهترین تیم جهان است، گفت: باید حمایت های خود را از این تیم، بازیکنان ومربیانش ادامه دهیم تا در آینده هم شاهد تکرار موفقیت های اینچنینی باشیم.

تیم ملی والیبال نشسته ایران امروز در مرحله فینال مسابقات پارالمپیک 2008 پکن حریف بوسنیایی خود را با نتیجه 3 برصفر شکست داد و برای پنجمین بار به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت.