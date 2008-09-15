میشل سلیمان به تهران سفر می کند/ تاکید ایران و لبنان بر گسترش روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پرویز داوودی در دیدار زین علی الموسوی سفیر لبنان در تهران با ابراز خرسندی از برقراری ثبات و آرامش در این کشور تصریح کرد : پیوندهای مشترک و مستحکمی که میان دو ملت ایران و لبنان وجود دارد ایجاب می‌کند همکاریهای دوجانبه را در زمینه‌های مختلف توسعه دهیم.



وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از برقراری صلح و آرامش در منطقه به ویژه در لبنان استقبال کرده و علاقمند است همه ملتهای منطقه در فضای آرامش و دوستی زندگی کنند.



معاون اول رئیس جمهور با تشکر از اجابت دعوت رئیس‌جمهور کشورمان از سوی میشل سلیمان رئیس‌جمهور لبنان برای سفر به ایران اظهار امیدواری کرد این سفر به تعمیق و دوستی هر چه بیشتر دو ملت بینجامد.



داوودی مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص گروههای لبنانی را در جهت ایجاد تفاهم و گفتگو میان این گروهها دانست و در ادامه از مقاومت و ایستادگی ملت لبنان در برابر تجاوزات و حملات بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.



زین‌علی الموسوی سفیر لبنان در تهران نیز در این دیدار با تقدیم پیام کتبی رئیس‌جمهور کشورش مبنی بر اجابت دعوت دکتر احمدی‌نژاد توسط میشل سلیمان برای سفر به تهران اظهار امیدواری کرد با انجام این سفر شاهد گشایش فصل جدیدی در مناسبات دو ملت باشیم.



سفیر لبنان در تهران گفت : ملتهای لبنان و ایران با پیوندهای مشترک زمینه‌های زیادی برای توسعه همکاریها دارند که باید از آن در جهت توسعه بیش از پیش مناسبات دوجانبه استفاده کرد.

