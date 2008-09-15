به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد انیمیشنهای قصههای مادر غازه، داستانهای پریان و چگونه روی یک دره پل بسازیم از آثار برگزیده هریهاوزن است که ساعت 16:30 فردا در سالن سینما حقیقت به نمایش درمیآید و سپس جلسه نقد و بررسی آنها با حضور حسین ضیایی و حسین مرادیزاده برگزار میشود.
کارگاه آموزشی کانون فیلم انیمیشن نیز پس از برنامه نمایش فیلم با حضور کیارش زندی و علی درخشی برپا خواهد شد. علاقمندان برای شرکت در این برنامهها روز سهشنبه به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17 مراجعه کنند.
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