به ‌گزارش خبرگزاری مهر، روابط ‌عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد انیمیشن‌های قصه‌های مادر غازه، داستان‌های پریان و چگونه روی یک دره پل بسازیم از آثار برگزیده هری‌هاوزن است که ساعت 16:30 فردا در سالن سینما حقیقت به ‌نمایش درمی‌آید و سپس جلسه نقد و بررسی آنها با حضور حسین ضیایی و حسین مرادی‌زاده برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی کانون فیلم انیمیشن نیز پس از برنامه نمایش فیلم با حضور کیارش زندی و علی درخشی برپا خواهد شد. علاقمندان برای شرکت در این برنامه‌ها روز سه‌شنبه به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17 مراجعه کنند.