علی آبادی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در پیام تبریک خود با تجلیل از تلاش، کوشندگی و معاضدت تیمی اعضای تیم ایران، خطاب به بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته کشورمان تصریح کرده است: « جوانان عزیز و دلاور، بازی خوب ، زیبا و تحسین برانگیز شما را در مقابل تیم بوسنی شاهد و ناظر بودم، دیداری که یکبار دیگر بر توانمندی‌های والیبال نشسته ایران در دنیا مهر تایید زد تا طلایی ناب به کاروان پارالمپیک ایران در بازیهای پکن تقدیم شده و دل مردم سرافراز کشورمان از این قهرمانی شاد و خرسند شود.

اینجانب ضمن تبریک قهرمانی باشکوه تیم ملی والیبال نشسته ایران به مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و ملت شریف ایران اسلامی بر خود وظیفه می دانم به همت و پایمردی جوانان دلیر والیبال نشسته ایران درود فرستاده و از تلاش و برنامه ریزی مسئولان ورزش جانبازان و معلولان و همین طور زحمات مربیان تیم ملی والیبال نشسته تقدیر و تشکر کنم.

بهروزی و توفیق کامل کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران را در بازیهای پارالمپیک پکن از خداوند متعال مسالت دارم.»