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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۱۵

علی آبادی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته را تبریک گفت

علی آبادی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته را تبریک گفت

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در پیامی قهرمانی مقتدرانه و سرافرازانه تیم والیبال نشسته ایران را در سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک 2008 پکن تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در پیام تبریک خود با تجلیل از تلاش، کوشندگی و معاضدت تیمی اعضای تیم ایران، خطاب به بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته کشورمان تصریح کرده است: « جوانان عزیز و دلاور، بازی خوب ، زیبا و تحسین برانگیز شما را در مقابل تیم بوسنی شاهد و ناظر بودم، دیداری که یکبار دیگر بر توانمندی‌های والیبال نشسته ایران در دنیا مهر تایید زد تا طلایی ناب به کاروان پارالمپیک ایران در بازیهای پکن تقدیم شده و دل مردم سرافراز کشورمان از این قهرمانی شاد و خرسند شود.

اینجانب ضمن تبریک قهرمانی باشکوه تیم ملی والیبال نشسته ایران به مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و ملت شریف ایران اسلامی بر خود وظیفه می دانم به همت و پایمردی جوانان دلیر والیبال نشسته ایران درود فرستاده و از تلاش و برنامه ریزی مسئولان ورزش جانبازان و معلولان و همین طور زحمات مربیان تیم ملی والیبال نشسته تقدیر و تشکر کنم.

بهروزی و توفیق کامل کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران را در بازیهای پارالمپیک پکن از خداوند متعال مسالت دارم.»

 

کد مطلب 750321

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