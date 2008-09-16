روزه پیروان آئین هندو برای همبستگی با مسلمانان؛ اخبار هفتگی ادیان جهان

پیروان هندوئیسم ماه رمضان روزه‌داری می‌کنند

پیروان آیین هندو در هندوستان با هدف نشان دادن همبستگی خود با مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه‌دار هستند.

"آنیل کوما بایراجی" و "شرنیک جین" از پیروان آیین هندو در منطقه "شاجی‌پور" در ایالت" مادیاپرداش" طی چهار سال گذشته در طول ماه مبارک رمضان روزه دار بوده و این امر را امسال نیز پیگیری کرده اند.

در این میان" ویندرا آناند" و برخی دیگر از جوانان هندو نیز به عنوان ملحق شدن به بخشی از این نماد همبستگی سه روز اول ماه مبارک رمضان را روزه دار بودند.

آنیل که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کند و پیرو آیین هندو است، روزه را راهی برای آموزش صبر، استقامت و تأدیب نفس توصیف کرد که طی آن نیایش به درگاه خداوند از اهمیت بالایی برخوردار است.

قاضی محسنین الله از مسلمانان این ایالت این تلاش را راهی برای تقویت نظم اجتماعی دانست و گفت: احترام گذاشتن به ادیان بخشی از فرهنگ هندوستان است و ماه رمضان فرصت توسعه ارزشهای انسانی چون برادری و عشق را برای ما به همراه داشته است.

هندوها معمولاً در روزهای ماه جدید و جشنهایی مانند شیوراترای، دارگا پوجا، و ساراسواتیپوجا روزه می گیرند. نحوه روزه داری در آیین هندو بستگی به خود فرد دارد. ممکن است روزه، امتناع از خوردن و آشامیدن هر نوع غذا یا نوشیدنی برای مدت 24 ساعت باشد، اما بیشتر شامل نخوردن غذاهای جامد است و نوشیدن مقداری آب یا شیر مجاز است.

هدف از این روزه، افزایش تمرکز در مراقبه یا عبادت برای تطهیر درون است. پیروان آیین هندو در این منطقه در ماه مبارک رمضان این روزه داری نمادین را مطابق دستورات اسلام به جا می آورند.



مجسمه 19 متری بودا درحالت خواب در افغانستان کشف شد

باستان شناسان در میان سایر آثار تاریخی در مرکز افغانستان نزدیکی مجسمه‌های بودای بزرگی که هفت سال پیش توسط طالبان تخریب شد، یک مجسمه بودای 19 متری کشف کرده‌اند.

این گروه که به دنبال مجسمه بزرگ بودا اما درحال خواب بود اعتقاد داشت که این مجسمه طی قرون گذشته توسط زائران چینی رؤیت شده است.

محمد ضیا افشار مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت: در مجموع 89 اثر باستان چون شمایل، سفال سازی و یک مجسمه 19 متری بودا کشف شد. این مجسمه در حالت خواب بوده و به شدت صدمه دیده است. سایر اشیاء کشف شده به دوره "بکترین" و تمدنهای اسلامی و بودایی باز می گردد.

در سال 2001 طالبان دو مجسمه بزرگ بودا را که در حالت ایستاده بود تخریب کرد.

پاپ بر تعامل باز دولت فرانسه با دین تأکید کرد

پاپ بندیکت شانزدهم روز جمعه 22 شهریورماه در نخستین سفر پاپی خود به فرانسه با اشاره به اینکه کلیسا و دولت باید تعاملی باز با یکدیگر داشته باشند، از فرانسه خواست به‌رغم سنتهای سکولار خود، دین و مسیحیت را مورد توجه قرار دهد.

بندیکت شانزدهم و نیکولاسارکوزی رئیس گفتگو کردند. بندیکت هنگام استقبال سارکوزی در فرودگاه اظهار داشت که وی به عنوان "پیام آور صلح و برادری" وارد فرانسه شده است.

پاپ با گروهی از رهبران مسلمان به مناسبت دومین سال سخنرانی مناقشه‌برانگیز خود دیدار و گفتگو می‌کند. رهبرکاتولیکهای جهان درحالی که هنوز وارد خاک فرانسه نشده بود اظهار داشت: سنت بلندمدت جدایی دین و کلیسا در فرانسه را درک می‌کند اما جدای از تمام این مسائل، دین و سیاست باید تعاملی گشوده نسبت به یکدیگر داشته باشند. حضور ارزشهای مسیحی برای بقای جوامع و ملتهای ما حائز اهمیت است.

فرانسه به رغم ریشه‌های کاتولیک خود دارای بزرگترین جامعه یهودی و مسلمان اروپای غربی است، کمتر از 5 درصد جمعیت 62 میلیونی این کشور هر هفته در مراسم عشای ربانی شرکت می‌کنند و برخی از کلیساهای جامع چند قرنی در شهرهای فرانسه به علت فقدان بودجه مناسب یا انگیزه کافی برای تعمیر درحال تعطیلی به سر می‌برند.

سفر پاپ به فرانسه به علت تمایل وی برای دیدار از شهر زیاتگاه شهر لورد در جنوب فرانسه صورت گرفته تا وی بتواند در مراسم صدو پنجاهمین سالگرد تجلی حضرت مریم بر برنادت سوبیروز 14 ساله، حضور یابد.

هر سال حدود 6 میلیون نفر به دیدار این زیارتگاه می‌روند که بسیاری از آنها ناتوان و بیمار بوده و به امید شفا یافتن راهی این زیارت می‌شوند.

در این میان بندیکت درهواپیما پیش از فرود در فرانسه به خبرنگاران گفت: ما در سفر خود به لورد به دنبال معجزه نیستیم، عشق مریم مقدس(ع) خود یک شفادهنده حقیقی است.

کلیسای کاتولیک تاکنون 67 مورد شفای بیماری را از سال 1858 به شهر لورد نسبت داده ، اما تصدیق کرده که سالانه هزاران رویداد شفگت آور معنوی و فیزیکی رخ می‌دهد.

شهر لورد آخرین محلی بود که ژان پل دوم، پاپ فقید کاتولیک ها از پیش از مرگ خود از آن دیدار کرد. پاپ در سال 2004 در 84 سالگی درحالی که از آخرین ابعاد پارکینسون رنج می‌برد به این شهر سفر کرد. وی در سال 2005 از دنیا رفت.



پاپ در زیارتگاه برنادت قدیس دعا کرد

پاپ بندیکت شانزدهم روز شنبه 23 شهریور ماه در محلی که گفته می‌شود 150 سال پیش برنادت قدیس با حضرت مریم(س) ملاقات داشته، برای صدها زائر جهانیان خواست قربانیان تروریسم و انزجار را از یاد نبرند.

پاپ در دومین روز از سفر خود به فرانسه پس از آنکه مراسم عشای ربانی را با حضور 250 هزار نفر در پاریس برگزار کرد وارد شهر "لورد" در جنوب غربی فرانسه شد.

در شهر "لورد" بندیکت در غاری که سنت برنادت سوبیرو گفته بود 18 بار در سال 1858 با حضرت مریم(س) دیدار کرده و آبی را از آن چشمه نوشیده که بسیاری اعتقاد دارند این آب قدرت شفا دادن دارد، به نیایش پرداخت.

پاپ در پایان مراسم حرکت مؤمنان با شمع ردهم جمع شده بودند گفت افرادی را که در رنج هستند از یاد نبرید.

وی گفت: ما به فکر قربانیان بی‌گناهی که از خشونت، جنگ، تروریسم و قطعی رنج می‌برند و افرادی که تبعات بی‌عدالتی، فجایع طبیعی و انزجار و ظلم را تحمل می‌کنند و افرادی که از کرامت انسانی آنها مورد حمله قرار گرفته و حقوق بنیادین آنها نقض شده و آزادی آنها سلب شده هستیم.

اظهارات پاپ را که دو روز پس از هفتمین سالگرد حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا ایراد شد و اشاره وی به قربانیان تروریسم را می‌توان اشاره مستقیمی به این حملات دانست.

وی به نقل از یکی از متون سنت پل گفت که پول ریشه شر است و در ادامه گفت: داشتن پول و تشنه قدرت و مایملک بودن حتی برای دانش انسان را از سرنوشت حقیقی خود دور می‌کند.

پاپ روز جمعه وارد فرانسه شد و این سفر چهار روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت.

ائتلاف رهبران دینی و غیردینی بریتانیا با فقر مبارزه می‌کند

ائتلاف جدیدی از گروههای دینی و سکولار بریتانیا که خود را به همکاری برای ریشه‌کن کردن فقر در بریتانیا متعهد کردند قرار است از روز پنجشنبه 11 سپتامبر( 21 شهریورماه) با همکاری کلیساها و سازمانهای بزرگ اسلامی آغاز به کار کند.

این ستاد که باعنوان " منصف شو" با عضویت کلیسای انگلیکن، اتحادیه باپتیستهای بریتانیای کبیر، کلیسای متودیست و کلیسای متحد اصلاحات فعالیت می‌کند سازمانهای غیردولتی چون " اقدام کلیسا علیه فقر" ، " صندوق شهری کلیسا" و " اسکان عدالت" را نیز در برگرفته است.

شورای مسلمانان بریتانیا، سازمان امداد اسلامی نیز از اعضای این سازمان 50 عضوی هستند که در کنار آنها سازمانهای غیردینی چون شلتر، اکسفام، کودکان را نجات دهید و به سالخوردگان کمک کنید نیز فعال خواهند بود.

تمام این سازمانها داری پروژه‌ های ویژه و اولویتهای خاص خود برای مبارزه با ابعاد مختلف فقر در بریتانیا هستند. این ائتلاف، مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش بنیاد "جوزت روانتری" تشکیل شد؛ گزارشی که اظهار داشته بود عموم مردم بریتانیا با حمایت از دستورالعملهای مبارزه با فقر در بریتانیا فاصله زیادی داشته و از این مشکل بی‌اطلاع هستند.

فعالان این ستاد اظهار داشته‌اند که تأثیر فقر در بریتانیا که به معنای درآمد اندک، رژیم غذایی نامناسب، مسکن، آموزش نامناسب بوده اغلب تحت‌الشعاع تعاریفی که از فقر شدید در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد قرار می‌گیرد، درحالی که این مقایسه عادلانه نیست و این محرومیت و بی‌عدالتی را باید به همان صورتی پاسخگو بود که خود را متجلی کرده است.

براین اساس ستاد " منصف شو" به منظور تشدید فعالیتها برای از بین بردن شکاف میان فقر و غنی در بریتانیا و تحول رویکرد عمومی نسبت به فقر تشکیل شده است.

اعضای این ستاد با برقراری ارتباط با احزاب سیاسی برجسته اطمینان حاصل می‌کنند که آنها نیز به خاتمه فقر کودکان تا سال 2020 و ریشه کن شدن فقر در کشور متعهد هستند.