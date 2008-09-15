نخست وزیران فرانسه و روسیه جمعه باهم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیری فرانسه عصردوشنبه در بیانیه ای خبر داد: فرانسوا فیون و ولادیمیر پوتین در سیزدهمین سمینار دولتی فرانسه - روسیه حضور خواهند یافت.

براین اساس، این دو مقام بلندپایه در روزهای 19 و 20 سپتامبر (29 و 30 شهریورماه) در سوچی باهم دیدار و درباره بحران در گرجستان به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

پاریس که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، تمایل دارد تا پیئر مورل یکی از دیپلمات های بلندپایه خود را به عنوان میانجیگر اتحادیه اروپا برای بحران گرجستان منصوب کند.

براساس طرح پیشنهادی فرانسه و توافق های صورت گرفته، نیروهای روسی باید تا روز 10 اکتبر به طور کامل از خاک گرجستان بجز آبخازیا و اوستیای جنوبی خارج شوند.