حضور سربازان روسی در آبخازیا و اوستیا غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، یاپ دو هوپ شفر روز دوشنبه در گفتگو با فایننشال تایمز از انتخاب مسکو برای حفظ نیروهایش در آبخازیا و اوستیای جنوبی انتقاد کرد.

روسیه پس از توافق روز هشتم سپتامبر با اتحادیه اروپا، اعلام کرد که نیروهای خود را در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی حفظ خواهد کرد. مسکو استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخته است.

به گفته شفر، این تصمیم برخلاف توافق آتش بس ماه آگوست با اتحادیه اروپا است که بازگشت نیروهای روسی به مواضع پیش از جنگ را مطرح می کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر شمار زیادی از سربازان روس در اوستیای جنوبی باقی بمانند، از نظر ما بازگشت کامل به شمار نمی رود.

دبیرکل ناتو افزود: گزینه حفظ نیروهای روسی در اوستیای جنوبی و آبخازیا غیرقابل قبول است.

به گزارش مهر، در حال حاضر اعضای سازمان ناتو به همراه شفر برای دیدار با مقامات گرجی و تشکیل اولین کمیسیون ناتو - گرجستان به تفلیس سفر کرده اند.

میخائیل ساکاشویلی عصردوشنبه در دیدار با دبیرکل ناتو در تفلیس گفت: من خواستار تسریع در پیوستن کشورم به ناتو هستم.

وی افزود: من امیدوارم که در مدت دو روز آینده، ما سخت تلاش کنیم و نشان دهیم که گرجستان در مسیر تسریع بخشیدن به پیوستن به خانواده آتلانتیک قرار گرفته است.

در همین حال، شفر در این نشست قول داد که ناتو به روابط خود با گرجستان تعمیق بخشد.