آمادگی صندوق بین المللی پول برای مذاکره با رهبران زیمبابوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دومینیک استروس کان دبیر صندوق بین المللی پول دوشنبه شب در بیانیه ای اعلام کرد: توافق امروز برای تقسیم قدرت در زیمبابوه، راه را برای تشکیل یک دولت جدید و حل مشکلات اقتصادی این کشور هموار می کند.

وی افزود: ما آماده مذاکرات با مقامات جدید زیمبابوه درباره سیاست ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش فقر در این کشور هستیم.

به گزارش مهر، رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و مورگان چانگیرای رهبر مخالفان امروز توافقنامه تقسیم قدرت را امضاء کردند.

بعد از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه، در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور رابرت موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.

همچنین توافق شده است موگابه رئیس جمهور باقی بماند و دو معاون اول تشریفاتی داشته باشد و چانگیرای رهبر مخالفان نخست وزیر و دو معاون داشته باشد.